W związku z porywistym wiatrem, na północy kraju obowiązuje alert IMGW I i II stopnia. Z kolei w centralno-wschodniej Polsce Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia. Ostrzeżenia obejmują 13 województw. Dla rejonu Wybrzeża wydano również alert RCB.
Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.
Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza oraz rejon od północnego zachodu po wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje również w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim oraz w części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.
Alert RCB
Dziś obowiązuje również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami
— ostrzega RCB.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
xyz/PAP
