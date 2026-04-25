Porywisty i niebezpieczny wiatr. IMGW wydał alert II stopnia! Synoptycy ostrzegają przed warunkami, które zagrażają życiu

  • Kraj
  • opublikowano:
Na zdjęciu znak IMGW oraz wpis IMGW (screen z X) / autor: Fratria/X-IMGW (screen)
W związku z porywistym wiatrem, na północy kraju obowiązuje alert IMGW I i II stopnia. Z kolei w centralno-wschodniej Polsce Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia. Ostrzeżenia obejmują 13 województw. Dla rejonu Wybrzeża wydano również alert RCB.

Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza oraz rejon od północnego zachodu po wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje również w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim oraz w części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.

Alert RCB

Dziś obowiązuje również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami

— ostrzega RCB.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych