„Chciałabym przeznaczyć nagrodę - 25 000 zł dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza” - poinformowała Dorota „Doda” Rabczewska w nagraniu opublikowanym na Instagramie.
Dorota „Doda” Rabczewska nie wierzy w przypadkową śmierć posła Łukasza Litewki.
Doda oferuje nagrodę
Teraz zamieściła w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym oferowała nagrodę finansową za informacje o sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Lewicy.
Chciałabym przeznaczyć nagrodę - 25 000 zł dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza
— powiedziała.
Nie wiem, może po piwku gdzieś się wygadał, jakie ma plany, z kim gadał, czy może dostał jakiś przelew, czy może chciał sam popełnić samobójstwo, czy w jakimkolwiek stanie, na razie mam bardzo dużo informacji od jego znajomych z tej firmy utylizacyjnej, w której pracował i dużo już wiem
— dodała.
Nie jest to stabilna osoba i cieszę się, że policja też bierze to pod uwagę, bo widzę, że zaczęli bardzo prężnie działać od wczoraj przesłuchując te wszystkie osoby. To bardzo dobrze
— wskazała.
Areszt
Przypominamy, że Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, sąd wydał postanowienie o areszcie podejrzanego na okres trzech miesięcy, czyli do 22 lipca, zastrzegając jednocześnie możliwość jego zmiany na środki wolnościowe.
Decyzja sądu ma charakter warunkowy, co oznacza, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni od wydania postanowienia wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, izolacyjny środek zapobiegawczy zostanie uchylony, a mężczyzna zostanie objęty dozorem policji połączonym z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce oraz zakazem opuszczania kraju.
Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna mając świadomość grożących mu sankcji może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się
— podkreślił prok. Kilian.
Adrian Siwek/X/Instagram/PAP
