Neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zespół trzech prokuratorów do śledztwa ws. przestępstw związanych z działalnością Zondacrypto, w tym przede wszystkim oszustw na szkodę klientów - poinformowała neo-Prokuratura Krajowa.
30 tys. pokrzywdzonych
Katowicka prokuratura regionalna wszczęła przed tygodniem śledztwo w sprawie tej giełdy kryptowalut. Jest ono prowadzone m.in. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Już wówczas podawano, że wysokość szkody w sprawie Zondacrypto wynosi nie mniej niż 350 mln zł. Jak jednak zastrzegano rośnie ona z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych - przed tygodniem mówiono nawet o około 30 tys. osób.
Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych
— czytamy.
Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto. Jak informowano w toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot.
Około dwóch tygodni temu, w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, a następnie zawiadomieniami, zapadła decyzja o zbadaniu pojawiających się w mediach informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto
— informował PAP w tym tygodniu rzecznik prasowy neo-PK prok. Przemysław Nowak.
Jak dodawał „pewne czynności zostały wykonane, natomiast z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tej sprawie pełnego, osobnego śledztwa materiały z przeprowadzonych czynności zostały przekazane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która w dniu 17 kwietnia wszczęła w tej sprawie śledztwo”.
Prok. Nowak wyjaśniał, że „to prokuratury regionalne są właściwe do prowadzenia śledztw dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw finansowo-gospodarczych względem mienia wielkiej wartości”.
Specjalny zespół ds. Zondacrypto
Na platformie X neo-Prokuratura Krajowa poinformowała zaś, że neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zespół do prowadzenia tego śledztwa.
W skład zespołu weszło trzech prokuratorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, w tym kierownik Działu do Spraw Cyberprzestępczości katowickiej prokuratury regionalnej
— napisała PK.
Jeszcze w środę katowicka prokuratura zapowiadała, że dla pokrzywdzonych w sprawie Zondacrypto zostanie uruchomiona strona internetowa z instrukcją składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Tajemnicze zaginięcie
Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale – jak podał 16 kwietnia prezes Zondacrypto Przemysław Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.
Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu.
W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledztwo to nie dotyczy kwestii ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut.
Kiedy Sylwester ma zgodnie z tymi dokumentami przekazać klucze prywatne do tego adresu, zamiast to zrobić, znika. Zatem dla tych wszystkich, którzy twierdzą, (…) że miałem cokolwiek wspólnego z zaginięciem Sylwestra, to jest koronny argument, że najbardziej mi zależy na tym, żeby Sylwester się odnalazł. Być może to ogląda, apeluję do niego, żeby wykonał umowę i żeby przekazał klucze prywatne do tego adresu
— oświadczał 16 kwietnia Kral.
kk/PAP
