Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Dziś pogoda będzie umiarkowana, temperatura do 20 st. C, miejscami słaby deszcz. Nocą umiarkowane zachmurzenie, lokalnie przymrozki. Jutro termometry wskażą od 10 do 20 st. C. pojawią się przelotne opady deszczu - powiedział synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Im dalej na zachód, tym pogoda lepsza - dodał.
Alerty II stopnia obejmą częściowo województwo pomorskie i zachodniopomorskie. Na tych obszarach prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, a w porywach do 95 km/h.
Natomiast, alerty I stopnia obejmą zachodnią część województwa zachodniopomorskiego. Spodziewany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h.
Alerty zaczną obowiązywać od jutra (godz. 9.00) i utrzymają się do końca dnia.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Dziś umiarkowana pogoda
Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś pogoda będzie umiarkowana. Zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane, jednak miejscami wzrośnie do dużego. Na Mazurach i na Podlasiu może pojawić się słaby deszcz. Natomiast na pozostałym obszarze opady nie są prognozowane.
Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, na północnym wschodzie i na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą od 10 do 12 st. C. Natomiast na pozostałym obszarze temperatura będzie się wahała od 15 do 18 st. C. Najcieplej na Kujawach, tam temperatura może wzrosnąć do około 20 st. C.
Jak poinformował synoptyk, w dziś wiatr w kraju będzie umiarkowany. W centralnej i we wschodniej części kraju może być okresami porywisty, z kierunku północno-zachodniego.
Dzisiejsza noc
Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowo-wschodnich i wschodnich może pojawić się słaby, przelotny deszcz. W północnej części kraju możliwe także silne zamglenia.
Na południu i zachodzie temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C, natomiast nad morzem około 5-6 st. C. W północno-wschodniej części kraju temperatura spadnie do około 1-3 st. C. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, tu termometry wskażą około 1 st. C. Lokalnie mogą pojawić się przymrozki do około minus 1 st. C.
W nocy w całym kraju pojawi się wiatr z kierunku zachodniego lub północno zachodniego, na północnym zachodzie będzie on porywisty.
Jutrzejsza pogoda
Jutro najładniejsza pogoda będzie na południu, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do około 20 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 10 st. C. W przeważającej sferze kraju temperatura będzie się wahała od 16 do 19 st. C. Wieczorem zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, w północnej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. W sobotę w całym kraju zacznie wzrastać prędkość wiatru zachodniego. W północnej części kraju w ciągu dnia będzie osiągał w porywach 60-65 km/h, natomiast nad morzem będzie on bardzo silny i w porywach będzie osiągał nawet 90 km/h.
Im dalej na zachód, tym pogoda lepsza. W województwach zachodnich bez opadów, tam jest więcej rozpogodzeń i przejaśnień
— poinformował Makarewicz. Dodał, że najchłodniej będzie na północy i na wschodzie kraju, gdzie temperatura spadnie do 6-8 st. C., natomiast wiatr będzie bardzo silny i porywisty. W centrum termometry wskażą od 9 do 11 st. C. Cieplej będzie na krańcach zachodnich, tu zapowiada się od 12 do 14 st. C.
xyz/PAP
