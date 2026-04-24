Obecnie ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 2 mln cudzoziemców; najliczniejszą grupę - 1,55 mln osób - stanowią obywatele Ukrainy - poinformowała PAP Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Liczni w Polsce są również Białorusini, Hindusi i Gruzini. Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach o wysokim stopniu zurbanizowania. Z kolei pobytem czasowym dysponuje 758 tys. obcokrajowców.
Z informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że dominującą podstawą pobytu pozostaje ochrona czasowa (status UKR), przyznana zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE. Korzysta z niej obecnie 961 tys. osób, z czego 958 tys. to obywatele Ukrainy. Wśród osób zarejestrowanych w bazie PESEL na mocy specustawy ok. 83 proc. stanowią kobiety i dzieci.
Których obcokrajowców jest najwięcej?
Jak przekazała Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, łącznie ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 2 mln cudzoziemców. Najwięcej jest obywateli Ukrainy - 1,55 mln osób. Znaczącą reprezentację mają również obywatele: Białorusi – 139,3 tys. osób, Indii – 26,1 tys. osób, Gruzji – 22,2 tys. osób, Rosji – 19,5 tys. osób, Wietnamu – 15,1 tys. osób oraz Turcji – 14,5 tys. osób.
Pobytem czasowym dysponuje 758 tys. obcokrajowców, zaś głównym deklarowanym celem pozostaje praca. Z kolei pobyt stały i status rezydenta długoterminowego UE posiada 191 tys. osób.
Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach o wysokim stopniu zurbanizowania. Największą koncentrację migrantów odnotowuje się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz małopolskim
— poinformowała Siwak.
Przekazane przez UdSC dane nie obejmują cudzoziemców przebywających w kraju na podstawie wiz lub w ramach ruchu bezwizowego.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758715-wiemy-ilu-cudzoziemcow-ma-zezwolenie-na-pobyt-w-polsce
