Po tragicznym wypadku, w którym zginął 36-letni poseł Łukasz Litewka, śląska policja opublikowała apel, w którym wzywa do powstrzymania się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje. „Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy” - podkreślono. Również lewicowy prezydent Dąbrowy Górniczej odpiera internetowe zarzuty, jakoby do wypadku mógł przyczynić się bardzo zły stan drogi, przekładający się na warunki przejazdu nią rowerem.
Apel śląskiej policji po tragicznej śmierci posła Litewki
Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie wczoraj po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło po godz. 13. na ul. Kazimierzowskiej.
W dzisiejszym komunikacie śląska policja zwróciła uwagę, że z związku z tym wypadkiem „w przestrzeni publicznej – w szczególności w mediach społecznościowych – pojawiają się liczne komentarze oraz spekulacje dotyczące okoliczności tego zdarzenia”.
Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje
— czytamy.
Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych
— napisano w komunikacie śląskiej policji.
Kierowca zasłabł? Prokurator zabiera głos
Policja w Dąbrowie Górniczej informowała wczoraj po południu, że „w wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta”. Następnie według informacji rzecznika Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosza Kiliana formalnie potwierdzono tożsamość zmarłego.
Prok. Kilian przekazał PAP, że kierowca samochodu, 57-letni mężczyzna, który uczestniczył w wypadku, został zatrzymany. Wstępne badaniu alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Śledczy zabezpieczyli materiał do precyzyjniejszych badań laboratoryjnych.
Prokuratura odniosła się z dystansem do pojawiających się nieoficjalnych doniesień, jakoby przyczyną tragedii miało być zasłabnięcie kierowcy. Choć uczestnik zdarzenia złożył oświadczenia, śledczy podkreślali konieczność ich procesowej weryfikacji.
Prezydent Dąbrowy Górniczej: nie zgadzam się na wykorzystywanie tragedii
Oprócz spekulacji na portalach społecznościowych, pojawia się również „wątek” lokalny. Otóż wczoraj rano lewicowy prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak informował na swoim facebookowym profilu o ogłoszeniu przetargu na przebudowę ul. Kazimierzowskiej. To uczęszczana droga przez las, łącząca dąbrowską dzielnicę Strzemieszyce (przez którą przebiega przelotowa droga krajowa nr 94), z sosnowiecką dzielnicą Kazimierz Górniczy, w której znajduje się m.in. park im. Jacka Kuronia.
Bazylak rano pisał, że remont ul. Kazimierzowskiej dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Oddziału AK Ordona do granicy z Sosnowcem, a prace obejmą wymianę podbudowy i ułożenie nawierzchni z oznakowaniem.
Pod jego postem, po informacji o śmiertelnym wypadku Łukasza Litewki, rozwinęła się obszerna dyskusja, w której część głosów sugerowała, że do wypadku mógł przyczynić się bardzo zły stan drogi, przekładający się na warunki przejazdu nią rowerem.
Prezydent Dąbrowy Górniczej wieczorem napisał, że nie zgadza się na wykorzystywanie ludzkiej tragedii, śmierci człowieka w wyniku wypadku - którego przyczyną według ustaleń policji było zaśnięcie kierowcy samochodu i czołowe uderzenie w rowerzystę - do bieżących ocen czy oskarżeń.
Jak zaznaczył Bazylak, miasto przygotowało przebudowę drogi wraz z budową niezależnego ciągu pieszo-rowerowego w 2025 r., składając wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mimo, że projekt został zakwalifikowany na listę rezerwową programu, samorząd ogłosił przetarg na wykonawcę.
Gdyby nawierzchnia drogi była dobra, to nie byłoby decyzji o tak kosztownej inwestycji, która jest zaplanowana na lata 2026-27
— podkreślił wieczorem prezydent Dąbrowy Górniczej. Przywołał przy tym inwestycje miasta z ostatnich lat, w wyniku których powstało ok. 40 km nowych dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
Ta inwestycja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, którą konsekwentnie realizujemy. W związku w powyższym apeluję do wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność w formułowaniu opinii w obliczu tej tragedii
— napisał Marcin Bazylak.
Adam Kacprzak/PAP/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758714-tragiczna-smierc-litewki-policja-ucina-internetowe-plotki
