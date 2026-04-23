„Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w czwartek 34 cudzoziemców i dwóch kurierów organizujących im transport” - poinformowała Straż Graniczna.
Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów i zostaną przekazani stronie litewskiej. Od początku roku na tym odcinku zatrzymano już 22 organizatorów i pomocników
— przekazała SG.
Głos zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Pracowita doba Straży Granicznej na granicy polsko-litewskiej. Tylko dziś na odcinku granicy z Litwą, funkcjonariusze SG ujawnili łącznie 34 cudzoziemców i 2 kurierów. Wszyscy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji
— napisał.
Co wiadomo?
Jak przekazała Komenda Główna SG, dziewięć osób zatrzymano w zaroślach w rejonie Placówki SG w Rutce Tartak. W grupie było pięciu obywateli Egiptu oraz obywatele Algierii, Maroka, Gambii i Burundi.
20 kolejnych osób zatrzymano w busie w rejonie Placówki SG w Sejnach, zaś pięć osób w aucie osobowym na terenie podległym Placówce SG w Augustowie.
Adrian Siwek/PAP/X
