Pożar hali magazynowej w Gdyni! Z ogniem walczyło 30 zastępów straży pożarnej. "Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu"

Około 30 zastępów straży pożarnej walczy z rozwiniętym pożarem hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni. / autor: Facebook/Jakub Ubych
Pożar hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni już się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana – podała wieczorem straż pożarna. Osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostały ewakuowane.

Do pożaru hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni doszło dzisiaj w godzinach popołudniowych. W obiekcie o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.

Rzecznik Prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych poinformował w środę późnym wieczorem, że pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne obiekty. Aktualnie trwa jego dogaszanie.

Osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku z powstającymi produktami spalania apelujemy do mieszkańców o unikanie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia oraz o zamknięcie okien w mieszkaniach

— podkreślił Westrych.

W szczytowym momencie akcji brało udział ponad 30 zastępów PSP. Wykorzystywany był też specjalistyczny sprzęt, w tym drony monitorujące pożar z wykorzystaniem kamer termowizyjnych.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

