Pożar hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni już się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana – podała wieczorem straż pożarna. Osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostały ewakuowane.
Do pożaru hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni doszło dzisiaj w godzinach popołudniowych. W obiekcie o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.
Rzecznik Prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych poinformował w środę późnym wieczorem, że pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne obiekty. Aktualnie trwa jego dogaszanie.
Osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku z powstającymi produktami spalania apelujemy do mieszkańców o unikanie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia oraz o zamknięcie okien w mieszkaniach
— podkreślił Westrych.
W szczytowym momencie akcji brało udział ponad 30 zastępów PSP. Wykorzystywany był też specjalistyczny sprzęt, w tym drony monitorujące pożar z wykorzystaniem kamer termowizyjnych.
kk/PAP
