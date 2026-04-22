Płonie hala magazynowa w Gdyni! Z ogniem walczy 30 zastępów straży pożarnej. "Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu"

Około 30 zastępów straży pożarnej walczy z rozwiniętym pożarem hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni. / autor: Facebook/Jakub Ubych
Około 30 zastępów straży pożarnej walczy z rozwiniętym pożarem hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni. Ogień objął zgromadzoną wewnątrz makulaturę i przeniósł się na zaparkowane na zewnątrz pojazdy. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 16.30. Po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce stwierdzono, że pożar jest już w fazie rozwiniętej. Ze względu na skalę zagrożenia kierujący działaniami zadysponował dodatkowe siły i środki.

Oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz powiedział PAP, że w hali o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.

Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie

— dodał strażak.

Obecnie działania koncentrują się na opanowaniu ognia oraz ochronie sąsiednich budynków przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Na miejscu pracuje około 30 zastępów PSP.

Strażacy potwierdzają, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

