Nie żyje Kazimierz Grajcarek, legenda górniczej "Solidarności". "Odszedł od nas na wieczną szychtę nasz Przyjaciel". Miał 74 lata

Kazimierz Grajcarek odznaczony przez b. prezesa IPN Jarosława Szarka / autor: ipn.gov.pl
Nie żyje Kazimierz Grajcarek, legendarny działacz podziemnej „Solidarności” w KWK Silesia i ratownik górniczy. Zmarł w niedzielę 19 kwietnia. Miał 74 lata. O śmierci pana Kazimierza Grajcarka poinformował w mediach społecznościowych Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia.

Moi drodzy, w dniu dzisiejszym odszedł od nas na wieczną szychtę nasz Przyjaciel, Kaziu Grajcarek. Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie

— napisał na Facebooku Grzegorz Babij.

Życie i działalność w „Solidarności”

Urodzony 17 kwietnia 1952 r. Kazimierz Grajcarek pracował w „Silesii” w latach 1979-1990. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i jeszcze w tym samym roku został współzałożycielem komisji zakładowej.

W stanie wojennym był internowany w ośrodku w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał od 28 sierpnia do 2 grudnia 1982 roku. Działał w strukturach podziemnych, kolportując prasę drugiego obiegu.

W 1988 r. był organizatorem strajku w czechowickiej kopalni. Dołączył do odtwarzanych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu, a następnie, w latach 1989-1992 r. został wiceprzewodniczącym regionu. Wrócił później do pracy w kopalni jako ratownik górniczy.

Później wrócił do kopalni, gdzie był ratownikiem górniczym. Na emeryturę przeszedł w 2018 r.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

czecho.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

