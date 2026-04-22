Nie żyje Kazimierz Grajcarek, legendarny działacz podziemnej „Solidarności” w KWK Silesia i ratownik górniczy. Zmarł w niedzielę 19 kwietnia. Miał 74 lata. O śmierci pana Kazimierza Grajcarka poinformował w mediach społecznościowych Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia.
Moi drodzy, w dniu dzisiejszym odszedł od nas na wieczną szychtę nasz Przyjaciel, Kaziu Grajcarek. Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie
— napisał na Facebooku Grzegorz Babij.
Życie i działalność w „Solidarności”
Urodzony 17 kwietnia 1952 r. Kazimierz Grajcarek pracował w „Silesii” w latach 1979-1990. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i jeszcze w tym samym roku został współzałożycielem komisji zakładowej.
W stanie wojennym był internowany w ośrodku w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał od 28 sierpnia do 2 grudnia 1982 roku. Działał w strukturach podziemnych, kolportując prasę drugiego obiegu.
W 1988 r. był organizatorem strajku w czechowickiej kopalni. Dołączył do odtwarzanych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu, a następnie, w latach 1989-1992 r. został wiceprzewodniczącym regionu. Wrócił później do pracy w kopalni jako ratownik górniczy.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
czecho.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758592-nie-zyje-kazimierz-grajcarek-legenda-gorniczej-solidarnosci
