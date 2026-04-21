Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz przekazał, że dziś i jutro będzie słonecznie i ciepło. Z kolei dziś w nocy w całym kraju prognozowane są przymrozki. Temperatura przy gruncie spadnie do nawet minus 6 st. C.
Dzisiejszy dzień na ogół słoneczny, więcej chmur na południu kraju. Na krańcach południowych możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 7-8 st. C na Wybrzeżu, około 10-12 st. C na północnym wschodzie, 11-13 st. C w centrum i do 14 st. C na zachodzie i północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i północno-wschodnich.
W nocy temp. znacznie spadnie
Najbliższej nocy w całym kraju temperatura znacznie spadnie. Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami dla całej Polski. W związku z występowaniem zjawiska na przeważającym obszarze kraju prognozowany jest spadek temperatury od minus 2 st. C do minus 1 st. C, lokalnie minus 4 st. C, przy gruncie od minus 6 st. C do minus 2 st. C. Alert będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka.
Pogoda na jutro
Jutro będzie nieco cieplej, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie 8-10 st. C nad samym morzem, około 13 st. C na Suwalszczyźnie, 14-15 st. C w centrum i 17 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, porywisty.
Kolejna noc już bez przymrozków. Temperatura od 3 do 6 st. C na obszarze całego kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
xyz/PAP
