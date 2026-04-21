Rafale z bombami atomowymi nad Polską? Zaskakujące słowa Tusk do Macrona: "Mam nadzieję, że nie macie takich planów"

Donald Tusk i Emmanuel Macron / autor: PAP/Andrzej Jackowski/zrzut Politico
Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w Gdańsku o przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń nuklearnych w ramach starań o objęcie sojuszników francuskim parasolem nuklearnym – poinformował portal Politico.

Francuskie odstraszanie

Wśród spraw, które rozważymy, będzie wymiana informacji oraz wspólne ćwiczenia

— powiedział Macron na konferencji prasowej w Gdańsku w ramach polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego, zapytany o współpracę z Polską w sferze nuklearnej.

Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej posiadającym własną broń atomową. Macron zapowiedział wcześniej w tym roku „nowy etap we francuskim odstraszaniu”, w którym inne kraje europejskie pełniłyby większą rolę, począwszy od udziału w ćwiczeniach nuklearnych.

2 marca Macron ogłosił, że w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu zgodziło się wziąć udział osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Zapowiedział również zwiększenie liczby głowic nuklearnych.

Tusk do Macrona: Mam nadzieję, że nie macie takich planów

Tusk powiedział po rozmowie z Macronem, że Polska znalazła się w „ekskluzywnym gronie rozumiejącym potrzeby europejskiej solidarności i suwerenności”, korzystając z zaproszenia Francji do uczestnictwa w programie.

Zaczęliśmy o tym rozmawiać jeszcze przed traktatem w Nancy i będziemy dalej nad tym pracować. (…) W naszych planach jest także perspektywa systematycznych ćwiczeń polsko-francuskich, i to w dość dużej skali

— poinformował.

Francja podkreśla, że ostatnie słowo w sprawie wykorzystania francuskiej broni nuklearnej musi należeć do Paryża, ale mówi się o możliwości stacjonowania na terytorium państw sojuszniczych francuskich samolotów zdolnych przenosić broń nuklearną

— podkreśliło Politico.

Szczerze mówiąc, nie jest moim marzeniem mieć nad Polską (francuskie myśliwce - PAP) Rafale z bombami atomowymi, ale mam nadzieję, że nie macie takich planów

– powiedział do Macrona Tusk, cytowany przez Politico.

Francuzi będą ochraniać lotniska Rzeszów-Jasionka?

Donald Tusk podkreślił, że stała obecność wojsk francuskich w Polsce ma już charakter faktyczny i odbywa się w ramach uzgodnionych działań sojuszniczych. Jak zaznaczył, obecny zakres tej obecności został wspólnie oceniony jako wystarczający i może być traktowany jako pilotaż dla dalszej pogłębionej współpracy obronnej między obu państwami.

Premier wspomniał przy tym o możliwym udziale Francji w zapewnianiu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka, które odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu na Ukrainę broni i ładunków humanitarnych – podało Politico.

Macron przyjechał do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Państwa przyjęły wspólną deklarację o pogłębionej współpracy strategicznej, która obejmuje kluczowe obszary bezpieczeństwa, obronności, gospodarki oraz kultury.

Dokument wskazuje na konieczność dalszego wspierania Ukrainy oraz wzmacniania potencjału militarnego Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

SC/PAP/Politico.eu

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

