Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w Gdańsku o przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń nuklearnych w ramach starań o objęcie sojuszników francuskim parasolem nuklearnym – poinformował portal Politico.
Francuskie odstraszanie
Wśród spraw, które rozważymy, będzie wymiana informacji oraz wspólne ćwiczenia
— powiedział Macron na konferencji prasowej w Gdańsku w ramach polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego, zapytany o współpracę z Polską w sferze nuklearnej.
Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej posiadającym własną broń atomową. Macron zapowiedział wcześniej w tym roku „nowy etap we francuskim odstraszaniu”, w którym inne kraje europejskie pełniłyby większą rolę, począwszy od udziału w ćwiczeniach nuklearnych.
2 marca Macron ogłosił, że w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu zgodziło się wziąć udział osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Zapowiedział również zwiększenie liczby głowic nuklearnych.
Tusk do Macrona: Mam nadzieję, że nie macie takich planów
Tusk powiedział po rozmowie z Macronem, że Polska znalazła się w „ekskluzywnym gronie rozumiejącym potrzeby europejskiej solidarności i suwerenności”, korzystając z zaproszenia Francji do uczestnictwa w programie.
Zaczęliśmy o tym rozmawiać jeszcze przed traktatem w Nancy i będziemy dalej nad tym pracować. (…) W naszych planach jest także perspektywa systematycznych ćwiczeń polsko-francuskich, i to w dość dużej skali
— poinformował.
Francja podkreśla, że ostatnie słowo w sprawie wykorzystania francuskiej broni nuklearnej musi należeć do Paryża, ale mówi się o możliwości stacjonowania na terytorium państw sojuszniczych francuskich samolotów zdolnych przenosić broń nuklearną
— podkreśliło Politico.
Szczerze mówiąc, nie jest moim marzeniem mieć nad Polską (francuskie myśliwce - PAP) Rafale z bombami atomowymi, ale mam nadzieję, że nie macie takich planów
– powiedział do Macrona Tusk, cytowany przez Politico.
Francuzi będą ochraniać lotniska Rzeszów-Jasionka?
Donald Tusk podkreślił, że stała obecność wojsk francuskich w Polsce ma już charakter faktyczny i odbywa się w ramach uzgodnionych działań sojuszniczych. Jak zaznaczył, obecny zakres tej obecności został wspólnie oceniony jako wystarczający i może być traktowany jako pilotaż dla dalszej pogłębionej współpracy obronnej między obu państwami.
Premier wspomniał przy tym o możliwym udziale Francji w zapewnianiu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka, które odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu na Ukrainę broni i ładunków humanitarnych – podało Politico.
Macron przyjechał do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Państwa przyjęły wspólną deklarację o pogłębionej współpracy strategicznej, która obejmuje kluczowe obszary bezpieczeństwa, obronności, gospodarki oraz kultury.
Dokument wskazuje na konieczność dalszego wspierania Ukrainy oraz wzmacniania potencjału militarnego Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
SC/PAP/Politico.eu
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758510-rafale-z-atomem-nad-polska-tusk-ufam-ze-nie-ma-takich-planow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.