Dziewięciu obywateli USA i Kanady narodowości żydowskiej wtargnęło na teren teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkena. Nie chcieli zapłacić za bilety i przedostali się do środka przestawiając ogrodzenie. Wszyscy zostali zatrzymani przez strażników muzeum, którzy wezwali policję.
Nie chcieli kupić biletów
Do incydentu, jak poinformowało rmf24.pl, doszło wczoraj po godzinie 15.
Strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zauważyli grupę dziewięciu młodych mężczyzn, którzy - mimo braku biletów wstępu - odsunęli siatkę i weszli na teren byłego obozu koncentracyjnego
— czytamy w portalu.
Jak zapewniły służby muzeum, turyści zostali wcześniej poinformowani, że nie mogą wejść na teren obozu bez biletów. Po zatrzymaniu dziewiątki turystów wezwano policję. Byli to mężczyźni w wieku 18-19 lat, których funkcjonariusze przewieźli do komendy w Oświęcimiu.
Kara dla wszystkich
Tam wycieczka wszyscy usłyszeli zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. W uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Oświęcimiu ustalona została kara grzywny dla sprawców tego przestępstwa w kwocie po 3000 złotych oraz 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau.
— czytamy w komunikacie Małopolskiej Policji.
SC/Małopolska Policja/rmf24.pl
