Ktoś zdewastował elewację kościoła w Trzebini-Sierszy, malując na nim sprayem m.in. słowo „szatan”. Proboszcz odkrył akt wandalizmu wczoraj rano. Poseł PiS Łukasz Kmita podjął interwencję w tej sprawie, wysyłając wczoraj pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie pismo z prośbę objęcia osobistym nadzorem śledztwa w tej sprawie. Dziś rano policja poinformowała, że podejrzany w tej sprawie został zatrzymany.
Zaczęło się od „opiłowania katolików”, teraz widzimy ciąg dalszy tej podłej narracji… Zniszczony kościół w Trzebinii Sierszy. Nie pozostańmy obojętni! Dość! Nie pozwólmy na dalsze opiłowanie katolików z naszych praw i naszej wiary!
— napisał na platformie X Łukasz Kmita, poseł PiS, ząłączając zdjęcia zdewastowanej elewacji wspomnianego kościoła. Namalowano na niej m.in. słowo „szatan”.
W związku ze zniszczeniem i profanacją Kościoła Parafialnego Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy (Adres ul Górnicza 8, Trzebinia) zwracam się z wnioskiem o objęcie osobistym nadzorem prowadzonego przez policjantów z KPP w Chrzanowie postępowania oraz przekazanie na podstawie Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - szczegółowych wyjaśnień i informacji
— napisał Kmita w piśmie skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie podinspektora Zbigniewa Zachera. Polityk PiS w piśmie zapytał też m.in. o to, ilu funkcjonariuszy oddelegowano do działań w tej sprawie, czy w tej sprawie została zawiadomiona już prokuratura, pytał też o to, czy policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu z sąsiednich nieruchomości.
Działania policji
Policjanci już podjęli sprawę.
Policjanci z komisariatu w Trzebini prowadzą czynności w sprawie zniszczenia mienia, polegającego na naniesieniu napisów na elewację jednego z kościołów. Początkowo zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie, jednak po analizie materiału sprawa została przekwalifikowana na przestępstwo z artykułu 288 kodeksu karnego. Straty oszacowano na około 25 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej nad ranem, a napisy ujawniono przed godziną 6. Na miejscu pracowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Zawiadomienie złożył proboszcz parafii. Funkcjonariusze prowadzą działania, które mają ustalić i zatrzymać sprawcę. Apelujemy do osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie, o kontakt z komisariatem w Trzebini. Sprawcy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności
— przekazał Radiu Kraków młodszy aspirant Piotr Fudała, rzecznik policji w Chrzanowie.
Dziś rano policja poinformowała, że podejrzany w tej sprawie został zatrzymany. To 33-letni mieszkaniec Trzebini. Zatrzymano też drugiego mężczyznę, przy którym znaleziono środki odurzające.
tkwl/X/Radio Kraków/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758424-zdewastowano-kosciol-w-trzebini-policja-zatrzymala-33-latka
