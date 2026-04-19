Ulicami Warszawy idzie Narodowy Marsz Życia. Wśród uczestników pojawił się prezydent Karol Nawrocki. „Dziękuję wspaniałym Polakom, wspaniałym rodzinom, że są tutaj” – powiedział w rozmowie z mediami.
Z pl. Zamkowego w Warszawie wyruszył Narodowy Marsz Życia. Tysiące uczestników idzie ulicami stolicy, by podkreślić swoje przywiązanie do życia.
Prezydent dla mediów
Wśród uczestników Marszu pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa rozmawiała z mediami.
Tysiące ludzi w sercu Warszawy pokazują, jak ważne dla Polski są życie i rodzina. Dlatego nie może tu dzisiaj zabraknąć prezydenta Polski
— powiedział.
Dziękuję organizatorom i dziękuję wspaniałym Polakom, wspaniałym rodzinom, że są tutaj
— dodał prezydent.
