„Nie ma co przesadzać z polityką, przesadźmy rośliny. U nas w ogrodzie mamy kilkanaście hortensji. Przede wszystkim białych, bo Kasia lubi białe. Na wiosnę trzeba je przyciąć” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym przez wlubelskim.pl na portalu X. Były minister edukacji pokazał czym zajmuje się w ramach odskoczni od polityki. Pasją profesora jest praca przy zieleni.
Prof. Przemysław Czarnek znany jest z wyrazistych i bezkompromisowych poglądów. Były minister edukacji został namaszczony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera PiS.
Polityka to tylko element życia, czym zatem zajmuje się prof. Czarnek w czasie wolnym? Zainteresowany uchylił rąbka tajemnicy ws. swojego zamiłowania do zieleni, którą zajmuje się w obrębie zacisza domowego.
Ogrodnik prof. Czarnek
Nie ma co przesadzać z polityką, przesadźmy rośliny. U nas w ogrodzie mamy kilkanaście hortensji. Przede wszystkim białych, bo Kasia lubi białe. Na wiosnę trzeba je przyciąć
— powiedział prof. Czarnek w nagraniu zamieszczonym przez wlubelskim.pl na portalu X.
Jednego roku nie okryłem róży i przymarzła. Jak jest mróz, a później przychodzi słońce, to rozgrzewa bardzo mocno róże. Mróz, słońce, mróz, słońce, to rozsadza różę
— kontynuował były minister edukacji.
Prof. Czarnek wyjaśnił również, jak należy zaopiekować się trawą.
Ważna rzecz w ogrodzie - areator. Zbiera się siano, które jest niepotrzebne. Odsłania się ziemia, elegancko oddycha i za chwilkę będzie wielki wzrost trawy
— wytłumaczył.
Kandydat na premiera PiS zajmuje się nie tylko tym, co cieszy oko, ale również tym, co można będzie pałaszować ze smakiem.
Za Doneczka, Radzia, pogłos Kierwińskiego i innych bystrzaków. Pomidorki moje kochane, trzymajcie się. Po zimnej Zośce jak wzejdziecie, pójdziecie do ogrodu. Trzymajcie się moje pomidorki. Wiosna będzie nasza
— powiedział siejąc pomidory prof. Czarnek.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758355-czarnek-prywatnie-profesor-pokazal-swoja-pasje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.