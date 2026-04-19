Przemysław Czarnek prywatnie. Profesor pokazał swoją pasję! "Za Doneczka, Radzia, pogłos Kierwińskiego i innych bystrzaków"

Na zdjęciu prof. Przemysław Czanrek podczas wywiadu dla TV wPolsce24 / autor: Fratria
Nie ma co przesadzać z polityką, przesadźmy rośliny. U nas w ogrodzie mamy kilkanaście hortensji. Przede wszystkim białych, bo Kasia lubi białe. Na wiosnę trzeba je przyciąć” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym przez wlubelskim.pl na portalu X. Były minister edukacji pokazał czym zajmuje się w ramach odskoczni od polityki. Pasją profesora jest praca przy zieleni.

Prof. Przemysław Czarnek znany jest z wyrazistych i bezkompromisowych poglądów. Były minister edukacji został namaszczony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera PiS.

Polityka to tylko element życia, czym zatem zajmuje się prof. Czarnek w czasie wolnym? Zainteresowany uchylił rąbka tajemnicy ws. swojego zamiłowania do zieleni, którą zajmuje się w obrębie zacisza domowego.

Ogrodnik prof. Czarnek

Jednego roku nie okryłem róży i przymarzła. Jak jest mróz, a później przychodzi słońce, to rozgrzewa bardzo mocno róże. Mróz, słońce, mróz, słońce, to rozsadza różę

— kontynuował były minister edukacji.

Prof. Czarnek wyjaśnił również, jak należy zaopiekować się trawą.

Ważna rzecz w ogrodzie - areator. Zbiera się siano, które jest niepotrzebne. Odsłania się ziemia, elegancko oddycha i za chwilkę będzie wielki wzrost trawy

— wytłumaczył.

Kandydat na premiera PiS zajmuje się nie tylko tym, co cieszy oko, ale również tym, co można będzie pałaszować ze smakiem.

Za Doneczka, Radzia, pogłos Kierwińskiego i innych bystrzaków. Pomidorki moje kochane, trzymajcie się. Po zimnej Zośce jak wzejdziecie, pójdziecie do ogrodu. Trzymajcie się moje pomidorki. Wiosna będzie nasza

— powiedział siejąc pomidory prof. Czarnek.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

