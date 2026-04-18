Bolid, czyli meteor charakteryzujący się wysokim poziomem jasności, niekiedy mogący przypominać kulę ognia, zaobserwowano wieczorem 17 kwietnia nad dwoma województwami w Polsce. O spektakularnym zjawisku poinformował Skytinel – projekt zajmujący się monitoringiem nieba. W internecie pojawiały się liczne zdjęcia i nagrania.
Bolid można było zaobserwować w piątkowy wieczór nad województwami wielkopolskim i łódzkim.
Wczoraj wieczorem nad centralną częścią kraju pojawił się wyjątkowo jasny bolid. Zjawisko zostało zaobserwowane w trakcie kolacji towarzyszącej XIV Konferencji Meteorytowej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe - tuż po wyborze nowych władz stowarzyszenia
— poinformowano na facebookowym koncie projektu Skytinel za pośrednictwem Facebooka.
Bolid nad Polską oczami świadków
Jak pisze Skytinel, „meteoroid poruszał się po orbicie lekko wykraczającej poza orbitę Marsa, a jego obieg wokół Słońca zajmował nieco ponad 1,5 roku ziemskiego”.
Obecnie prowadzona jest kompleksowa analiza zebranych danych. Uczestnicy projektu będą mogli np. ocenić skład meteoroidu.
Jak niecodzienny widok odbierali świadkowie?
Niektórzy świadkowie (…) mieli wrażenie, że obiekt ‘wirował’ w atmosferze
— opisał Skytinel. Widok ten wynika z wielokrotnych rozbłysków meteoru.
Z przedstawionych informacji wynika, że obiekt mógł spaść i za dwa tygodnie mógłby zostać ujawniony obszar poszukiwań. Skytinel podkreśla, że obyło się bez żadnych szkód.
Skąd tak spektakularny widok?
Czym jest bolid? To meteor o wysokim poziomie jasności. Z uwagi na tę charakterystyczną cechę, może niekiedy przypominać kulę ognia.
Z kolei wydzielane przez meteoroid światło wiąże się z jego wielkością, jak również – wejściem w atmosferę. Efektem tych czynników jest intensywne światło, często również grom dźwiękowy.
Akurat w przypadku piątkowej obserwacji, nie pojawiało się wiele zgłoszeń dotyczących efektów dźwiękowych.
Polsat News/FB:Skytinel/X/Joanna Jaszczuk
