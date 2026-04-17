Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz powiedział, że dziś najcieplej na ziemi lubuskiej, 19 st. C, w nocy przymrozki do minus 4 st. C. Jutro na Dolnym Śląsku temperatura do 20 st. C. Dodał, że 19 kwietnia br., nastąpi załamanie pogody, na Pomorzu Zachodnim spadnie do 30 mm deszczu.
Jak poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej, dziś w części zachodniej kraju będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Więcej chmur można spodziewać się w Polsce wschodniej, północno-wschodniej oraz południowej, gdzie zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Miejscami na południu i na wschodzie wystąpią słabe opady deszczu.
Do końca dnia sytuacja nie ulegnie zmianie, w zachodnio-centralnej części kraju utrzyma się słoneczna pogoda. Natomiast na wschodzie i na południu zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże, ale też będzie się w ciągu dnia miejscami przejaśniać i tutaj będą występowały słabe opady deszczu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, około 19 st. C, nad morzem 8-10 st. C, na północnym wschodzie 10-12 st. C, w centrum 13-15 st. C. W południowej części kraju temperatura wyniesie od 15 do 17 st. C. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny albo północny, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie także umiarkowany i porywisty, z kierunku północno-zachodniego.
Dzisiejsza noc i następny dzień
Dziś w nocy lokalnie słaby deszcz na krańcach wschodnich. Temperatura w kraju wyniesie od 1 do 4 st. C. t Miejscami mogą pojawić się przymrozki, w związku z którymi IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia. Temperatura spadnie maksymalnie do minus 4 st. C przy gruncie. Alerty dotyczą województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północnych krańców województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od północy do godz. 7.30 w sobotę 18 kwietnia.
Jutro będzie najcieplejszym dniem tego weekendu, ponieważ właściwie w całym kraju powinna być bardzo ładna pogoda, trochę więcej chmur miejscami we wschodniej części kraju
— powiedział Makarewicz. Dodał, że poza krańcami wschodnimi, południowo-wschodnimi nie powinno padać. Najchłodniej będzie nad morzem, od 7 do 9 st. C. Miejscami w rejonie Helu około 7 st. C. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie wynosiła od 15 do 17 st. C. a Dolnym Śląsku może sięgnąć nawet do 20 st. C. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i zmienny na przeważającym obszarze kraju, w części wschodniej i południowej słaby z północnego zachodu.
Jutro w nocy na zachodzie kraju ocieplenie, temperatura minimalna spadnie do około 8-9 st. C. Natomiast na wschodniej części kraju temperatura wyniesie od 3 do 5 st. C. Lokalnie będą możliwe przygruntowe przymrozki, miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do około 500 m. Nad ranem możliwe opady deszczu na północnym zachodzie.
Nastąpi załamanie pogody
Za dwa dni w zachodniej części kraju nastąpi załamanie pogody, spadnie do około 20 mm deszczu, a w województwie zachodniopomorskim do około 30 mm. W tym regionie temperatura wyniesie około 12 st. C. Z kolei na wchodzie 15-16 st. C, a na południu i południowym wschodzie 17-18 st. C. Najmniej opadów w niedzielę na wschodzie i w centrum, natomiast na zachodzie pochmurnie, okresami intensywny deszcz. Wiatr północno-wschodni i wschodni.
xyz/PAP
