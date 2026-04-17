Do uszkodzenia gazociągu niskiego ciśnienia doszło dziś ok. południa przy ul. Niezłomnych w Poznaniu. Konieczna była ewakuacja ponad 200 osób z pobliskich budynków.
Rozszczelnienie gazociągu
Jak przekazał PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały ok. południa.
— powiedział.
Zachować szczególną ostrożność
Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.
Na miejscu nadal działa pięć zastępów straży, a także pogotowie gazowe.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania poinformowało na portalu społecznościowym, że „w związku z awarią w rejonie ul. Niezłomnych występują utrudnienia w ruchu drogowym”.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w powyższej lokalizacji do czasu jej usunięcia
— zaapelowano.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758208-uszkodzony-gazociag-w-poznaniu-konieczna-ewakuacja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.