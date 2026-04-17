Uszkodzony gazociąg w Poznaniu. Służby musiały ewakuować ponad 200 mieszkańców. "Trzeba zachować szczególną ostrożność"

Gaz (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
Do uszkodzenia gazociągu niskiego ciśnienia doszło dziś ok. południa przy ul. Niezłomnych w Poznaniu. Konieczna była ewakuacja ponad 200 osób z pobliskich budynków.

Rozszczelnienie gazociągu

Jak przekazał PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały ok. południa.

Przy ul. Niezłomnych doszło do rozszczelnienia gazociągu niskiego ciśnienia; ewakuowano ponad 200 osób z pobliskich budynków

— powiedział.

Zachować szczególną ostrożność

Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Na miejscu nadal działa pięć zastępów straży, a także pogotowie gazowe.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania poinformowało na portalu społecznościowym, że „w związku z awarią w rejonie ul. Niezłomnych występują utrudnienia w ruchu drogowym”.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w powyższej lokalizacji do czasu jej usunięcia

— zaapelowano.

SC/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

