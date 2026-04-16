Żołnierz 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa. Sąd nie zgodził się na aresztowanie podejrzanego. „Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej” - czytamy w komunikacie WOT na portalu X. „Były szef Służby, obecnie często obecny jako ekspert w mediach sprzyjających rządowi ‘oburza się, że formacja toleruje w swoich szeregach takich ludzi’. Czyli to WOT odpowiada za własne zabezpieczenie kontrwywiadowcze?” - zapytał europoseł PiS Michał Dworczyk.
O sprawie jako pierwsza napisała dziś „Gazeta Wyborcza”. Jak podała, 30 marca 2026 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Poznaniu Jarosława K., żołnierza 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dziewięć dni przed zatrzymaniem Jarosław K. uczestniczył w wiecu prorosyjskiego i antyzachodniego ruchu Rodacy Kamraci w Warszawie
— napisano w artykule.
W publikacji „GW” zaznaczono, że zatrzymanemu przedstawiono zarzuty dotyczące brania udziału w działalności obcego wywiadu lub działania na jego rzecz, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Według nieoficjalnych ustaleń „Gazety”, zarzuty dotyczą okresu od lipca 2023 do kwietnia 2024 r. W publikacji zastrzeżono, że „domniemany szpieg został żołnierzem WOT 8 marca 2024 roku, czyli zarzut obejmuje tylko miesiąc jego służby w tej formacji”.
„Funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela polskiego”
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledztwo dotyczące szpiegostwa wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
W toku postępowania funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela polskiego, któremu przedstawiono zarzut. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosku nie uwzględnił, zastosował środki wolnościowe. Decyzja sądu jest nieprawomocna
— wskazał rzecznik prokuratury. Dodał, że śledczy zaskarżyli decyzję sądu rejonowego.
Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie inne informacje nie mogą zostać udzielone
— zastrzegł prok. Wawrzyniak.
Komunikat WOT
W komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej, opublikowanym w serwisie społecznościowym, p.o. rzecznika prasowego DWOT mjr Rafał Rylich wskazał, że poznańska prokuratura 1 kwietnia poinformowała dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza podejrzanego o szpiegostwo.
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej
— zaznaczono w komunikacie.
Sąd nie zgodził się na areszt
Dodano, że zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych, które wymagane jest na każdym stanowisku służbowym pełnionym przez żołnierzy obrony terytorialnej. Wskazano przy tym, że mężczyzna ten nie pełnił służby w ramach ochrony granic RP, czy innych operacji związanych z bezpieczeństwem państwa.
W publikacji „Wyborczej” wskazano, że sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Zdaniem sądu na obecnym etapie i przy obecnych dowodach przedwczesne byłoby stwierdzenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. – Dowody nie wskazują, że taki czyn zaistniał – wyjaśnia rzecznik poznańskiego sądu Aleksander Brzozowski
— czytamy w artykule.
Jak zaznaczono, według sądu zgromadzone w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż zatrzymany mógł popełnić przestępstwo polegające na zgłoszeniu gotowości działania na rzecz obcego wywiadu, albo gromadzeniu lub przechowaniu informacji w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi, na szkodę RP.
Komentarze do zatrzymania byłego żołnierza WOT
Do sprawy odniósł się europoseł PiS Michał Dworczyk.
ABW zatrzymuje żołnierza służącego w WOT, podejrzanego o współpracę z wrogiem. Teoria: Do zadań Służby Kontrywiadu Wojskowego należy ochrona kontrwywiadowcza Sił Zbrojnych RP, w tym WOT. Praktyka: Były szef Służby, obecnie często obecny jako ekspert w mediach sprzyjających rządowi „oburza się, że formacja toleruje w swoich szeregach takich ludzi”. Czyli to WOT odpowiada za własne zabezpieczenie kontrwywiadowcze?
— napisał na portalu X.
Głos zabrał również publicysta tygodnika „Sieci”, portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24 Piotr Gursztyn:
Bardzo dobrze, że jakiś popierzony typ, który od marca 2024 był przez jeden rok żołnierzem WOT został zatrzymany przez odpowiednie służby i wywalony z wojska. A jeszcze lepiej, że artykuł o tym na „GW” jest za paywallem, bo suma idiotyzmów tam napisanych jest bardziej szkodliwa od tego, że jeden dość tępy szwej szpiegował na rzecz Rosji. A autorem największych tam zamieszczonych głupot jest niejaki Piotr Pytel, osoba, która jest dowodem na to, że nawet idiota może zostać generałem.
xyz/PAP/X
