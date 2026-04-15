Rosyjska armia przeprowadza atak na Ukrainę przy użyciu broni dalekiego zasięgu. Polska poderwała wojskowe lotnictwo

Rosja uderzyła pociskami w Ukrainę. / autor: Fratria
Rosyjska armia przeprowadza atak na centralne i południowe obwody Ukrainy z wykorzystaniem pocisków manewrujących i bezzałogowców typu Shahed” – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie. Na sytuację zareagowało polskie Dowództwo Operacyjne, które rozpoczęło operację w naszej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z doniesieniami pojawiającymi się w sieciach społecznościowych, w przestrzeni powietrznej Ukrainy zaobserwowano kilkadziesiąt dronów oraz kilka grup pocisków manewrujących, prawdopodobnie typu Ch-101 lub podobnych, m.in. nad obwodami kijowskim, żytomierskim, mikołajowskim i kirowohradzkim.

Wcześniejsze informacje wskazywały na aktywność samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w tym bombowców Tu-95.

Cel ataków

Celem ataku rosyjskich bezzałogowców była w środę po południu także Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych

— powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie, Serhija Łysaka.

Reakcja Polski

W reakcji na to polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operację w polskiej przestrzeni powietrznej.

O starcie polskich samolotów Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - odpowiedzialne m.in. za codzienną ochronę polskiego nieba - poinformowało w czwartek wieczorem we wpisie na X.

Uwaga! W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia rakietowe na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej

— wskazano.

Jak czytamy, „poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości”

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

— zapewniło Dowództwo.

W nawiązaniu do komunikatu Dowództwa również na X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PANSA poinformowała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się rosyjskimi masowymi nalotami na Ukrainę. Zadaniem pilotów w tego typu misjach jest patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej i upewnienie się, że drony nie stanowią zagrożenia dla Polski.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

