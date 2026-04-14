Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. Krystyna Pawłowicz obchodzi dziś urodziny. Była prezes TK Julia Przyłębska złożyła jej życzenia, podkreślając niezwykłą pracowitość, która musi budzić szacunek. „Jej odwaga, autentyczność, bezkompromisowość, szczerość i otwartość na drugiego człowieka, miłość do prawdy i ojczyzny wyzwalają pokłady sympatii i serdeczności” - napisała w mediach społecznościowych prezes Przyłębska.
Prof. Krystyna Pawłowicz 5 grudnia ubiegłego roku przeszła w stan spoczynku jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przez lata pełnienia służby w TK dała się poznać, jako prawnik wybitny i nieulegający politycznym naciskom. Wielokrotnie była atakowana za swą bezkompromisowość i obronę Konstytucji RP.
„Bardzo dziękuję za pamięć…”
Słowa słowa byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego spotkały się z odpowiedzią prof. Pawłowicz.
Pani Prezes, bardzo dziękuję za pamięć o starym człowieku i akceptację tej mojej czasem kłopotliwej autentyczności i szczerości
— odpowiedziała na życzenia prof. Krystyna Pawłowicz.
