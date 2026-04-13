W nocy doszło do pożaru maszyn pracujących przy przebudowie drogi prowadzącej w okolice przyszłej elektrowni jądrowej w Słajszewie. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich. Straty są znaczne i wciąż są szacowane.
Jak poinformowała rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus, prowadzone są działania, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia. Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym podpalenia.
Zlecono działania biegłemu z zakresu pożarnictwa. Na tym etapie śledztwa nie wykluczamy udziału osób trzecich. Straty są szacowane i na pewno będą bardzo wysokie
— powiedziała Potrykus.
Do pożaru doszło w nocy z 12 na 13 kwietnia na ulicy Morskiej w Słajszewie, remontowanej w ramach współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i gminą Choczewo, około 1 km od terenu przeznaczonego pod przyszłą inwestycję jądrową.
Spaliło się pięć maszyn budowlanych: rozściełacz do asfaltu, koparka, ładowarka i dwa walce.
„Nie jest wykluczone, że to było podpalenie”
Sołtys Słajszewa Michał Milczarek powiedział PAP, że pojazdy te pracowały przy przebudowie drogi, która ma prowadzić do przyszłej elektrowni jądrowej. Dodał, że w ubiegły weekend w miejscowości doszło też do innych niebezpiecznych zdarzeń.
Budka ochroniarza na końcu ulicy Morskiej przy Kanale Biebrowskim została obrzucona kamieniami. W sobotni wieczór na ulicy Morskiej doszło do pożaru toi toia i zwoju kabla prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Nie jest wykluczone, że to było podpalenie
— mówił.
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w oświadczeniu przesłanym PAP zadeklarowały pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi okoliczności pożaru.
Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez właściwe organy spółka nie komentuje przyczyn pożaru
— podkreślono.
Równolegle prowadzone są prace, których celem jest jak najszybsze wznowienie robót przy ul. Morskiej w Słajszewie. Jak wskazano w komunikacie, droga ta ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Choczewo i okolic, dlatego spółka stara się ograniczyć ewentualne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji.
tkwl/PAP/Facebook
