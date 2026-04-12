W pobliżu Łomianek zderzyło się kilka samochodów! Są ofiary śmiertelne. Jeden z pojazdów dachował. W zdarzeniu brało udział 11 osób

autor: Fratria

Do zderzenia kilku samochodów osobowych doszło na Drodze Krajowej nr 7 w pobliżu Łomianek w woj. mazowieckim. Dwie osoby zmarły, jedna została ranna - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Wprowadzono objazdy.

Dziś przed godziną 18.00 na wiadukcie w Łomiankach, na wysokości skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Brukową, w kierunku Warszawy, doszło do wypadku drogowego z udziałem kilku pojazdów

— podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

GDDKiA początkowo informowało o zderzeniu czterech samochodów, później o zderzeniu pięciu. Staż pożarna informuje o czterech samochodach.

Jeden z samochodów dachował. Na miejscu śmierci poniosły dwie osoby: kobieta oraz nastolatek. Włącznie w zdarzeniu brało udział 11 osób. Jedna z osób została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kilku kolejnym osobom pomocy medycznej udzielono na miejscu zdarzenia

— poinformował PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Przekazał, że na miejscu pracują Jednostki Ratunkowo-Gaśnicze Warszawa i Błonie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Dziekanowa i Łomianek oraz zespół ratownictwa medycznego i policja.

Droga w miejscu, gdzie doszło do wypadku jest nieprzejezdna.

Przejazd wiaduktem DK7 w Łomiankach jest czasowo niemożliwy. Jezdnia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu policjanci kierują na objazdy dolnym odcinkiem biegnącym równolegle do wiaduktu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb

— powiedziała PAP oficer dyżurny stołecznej policji podkomisarz Monika Kaczyńska.

Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Policjanci na miejscu pod nadzorem prokuratora wykonują czynności. Będą ustalać przyczyny okoliczności tego zdarzenia

— przekazała.

Według GDDKiA przewidywany czas utrudnienia w ruchu w miejscu wypadku to pięć godzin.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

