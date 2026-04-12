Mieszkańcy przerażeni. Niedźwiedzie panoszą się po gminie! Działania włodarzy "nie przynoszą niestety oczekiwanych rezultatów"

Na zdjęciu poglądowym niedźwiedź na łonie natury / autor: Pixabay/iTopLoveliness
Mieszkańcy gminy Solina w Bieszczadach żyją w strachu. Wszystko za sprawą niedźwiedzi, które przychodzą do miejscowości.

Po Internecie krąży nagranie, na którym widać jak matka wchodzi na posesję wraz z młodymi. Niedźwiedzie nie miały żadnych problemów, żeby pokonać bramę, chwilę później obeszły dom (szukając prawdopodobnie jedzenia), po czym wyszły z posesji (również przechodząc przez bramę) i udały się w dalszą podróż.

Czytaj także

Komunikat gminy Solina

W związku z zaobserwowaniem na terenie naszej Gminy aktywności niedźwiedzi Wójt Gminy Solina apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Ostatnie zgłoszenia, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy dotyczą miejscowości: Wołkowyja, Rybne. Zwierzęta widywane są o różnych porach dnia i nocy. Podejmowane przez Gminę możliwe i zgodne z prawem działania (monitorowanie, płoszenie, odstraszanie) nie przynoszą niestety oczekiwanych rezultatów

— czytamy w komunikacie gminy Solina zamieszczonym na Facebooku.

Czytaj także

Konieczne jest zachowanie odpowiednich zasad: nie podchodzić, nie dokarmiać. Przypomina się również o obowiązku należytego zabezpieczania odpadów komunalnych oraz przestrzegania harmonogramu ich odbioru, aby nie potęgować zagrożenia

— dodały władze gminy.

Czytaj także

Mieszkańcy się boją

Chodził pod drzwiami, gdzie ma dziecko, wózek. Różnie to się może zakończyć

— powiedział mieszaniec gminy w rozmowie z Polsatem News, informując, że zwierzę pojawiło się pod domem jego syna.

Strach jest. Jak ktoś ma małe dzieci, to strach z domu wyjść. U kolegi był niedźwiedź na ganku, u drugiego kolegi był, przez okienko do domku letniskowego wszedł

— wyjaśnił kolejny rozmówca Polsat News.

Czytaj także

xyz/Polsat News/YT

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

