Wydano ostrzeżenie o przymrozkach, które mają wystąpić na terenie dziesięciu województw. Według komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura może spaść nawet do minus 6 st. C.
Alerty przed przymrozkami obejmują województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz częściowo woj.: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, a także małopolskie. Na tych terenach prognozowane są przymrozki od około minus 3 st. C do maksymalnie minus 6 st. C przy gruncie.
Ostrzeżenie obowiązuje do jutra rana
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś o godz. 23 i utrzymają się do jutra, do godz. 7.30.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Adam Bąkowski/PAP
