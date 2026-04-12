Przymrozki nadciągają! IMGW wydał ostrzeżenie dla 10 województw. Mogą wystąpić zjawiska zagrażające zdrowiu i życiu!

Na zdjęciu tablica IMGW oraz mapa polski z prognozowanymi przymrozkami (screen z IMGW) / autor: Fratria/IMGW (screen)
Wydano ostrzeżenie o przymrozkach, które mają wystąpić na terenie dziesięciu województw. Według komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura może spaść nawet do minus 6 st. C.

Alerty przed przymrozkami obejmują województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz częściowo woj.: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, a także małopolskie. Na tych terenach prognozowane są przymrozki od około minus 3 st. C do maksymalnie minus 6 st. C przy gruncie.

Ostrzeżenie obowiązuje do jutra rana

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś o godz. 23 i utrzymają się do jutra, do godz. 7.30.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Adam Bąkowski/PAP

