Awantura na pokładzie samolotu! Impreza z udziałem prezesa dużej federacji pracodawców. "Idziemy jeszcze na rozchodniaka!"

Samolot linii lotniczych / autor: Fratria

W samolocie lecącym z Malagi do Warszawy miało dojść do awantury wywołanej przez, jak napisał Onet, Roberta Składowskiego, szef Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Według źródeł portalu prezes organizacji, skupiającej 1200 firm, wyglądał i zachowywał się jak „po spożyciu dużych ilości alkoholu”.

Lot z 11 marca

Sprawa opisywana przez Onet miała dotyczyć lotu, który odbył się 11 marca i dotyczyła grupy hałaśliwych pasażerów.

Jeszcze przed wejściem na pokład był ewidentnie pod wpływem alkoholu

— napisał portal, powołując się na rozmowę z pasażerami.

Mężczyzna nazywany przez członków grupy prezesem to Robert Składowski, szef Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców”

— czytamy w Onet.pl 

Idziemy jeszcze na rozchodniaka!”

Zgodnie z informacją na stronie przedsiebiorcy.pl — w strukturach organizacji jest ponad 1 200 firm zatrudniających około 200 tys. pracowników. Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne

Prezes (…) jak tylko wszedł na pokład samolotu, stanął pomiędzy fotelami innych pasażerów i zakomunikował swoim ludziom: ‘Kiedy wylądujemy w Warszawie, idziemy jeszcze na rozchodniaka!’. LOT sprzedaje na pokładzie różnego rodzaju napoje, więc szybko musiał wjechać dodatkowy alkohol, bo było bardzo głośno — słyszymy od pasażerów.

— napisał Onet.

Jak doniósł portal, „pasażer, który próbował go uciszyć, został po dziwnym doniesieniu zatrzymany na lotnisku i przeszukany pod kątem narkotyków i materiałów wybuchowych”.

Zdarzenie na pokładzie „odnotowane”

Portal, jak zaznaczył, potwierdził w Polskich Liniach Lotniczych LOT, że „11 marca br. w czasie rejsu LO440 z Malagi do Warszawy odnotowały zdarzenie na pokładzie”. Linie zastrzegły jednak, że „nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących przebiegu sytuacji, ani osób, których mogła ona dotyczyć”.

Jak jednak czytamy w artykule na stronie portalu, powołującego się na nieoficjalne informacje, lot miał był „bardzo intensywny”, a „załoga miała co robić”, ponieważ prezes, zdaniem informatorów Onetu, „był bardzo głośny i żona nie była w stanie go uspokoić”.

Czytaj także

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

