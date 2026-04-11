W samolocie lecącym z Malagi do Warszawy miało dojść do awantury wywołanej przez, jak napisał Onet, Roberta Składowskiego, szef Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Według źródeł portalu prezes organizacji, skupiającej 1200 firm, wyglądał i zachowywał się jak „po spożyciu dużych ilości alkoholu”.
Lot z 11 marca
Sprawa opisywana przez Onet miała dotyczyć lotu, który odbył się 11 marca i dotyczyła grupy hałaśliwych pasażerów.
Jeszcze przed wejściem na pokład był ewidentnie pod wpływem alkoholu
— napisał portal, powołując się na rozmowę z pasażerami.
Mężczyzna nazywany przez członków grupy prezesem to Robert Składowski, szef Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców”
— czytamy w Onet.pl
„Idziemy jeszcze na rozchodniaka!”
Zgodnie z informacją na stronie przedsiebiorcy.pl — w strukturach organizacji jest ponad 1 200 firm zatrudniających około 200 tys. pracowników. Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne
Prezes (…) jak tylko wszedł na pokład samolotu, stanął pomiędzy fotelami innych pasażerów i zakomunikował swoim ludziom: ‘Kiedy wylądujemy w Warszawie, idziemy jeszcze na rozchodniaka!’. LOT sprzedaje na pokładzie różnego rodzaju napoje, więc szybko musiał wjechać dodatkowy alkohol, bo było bardzo głośno — słyszymy od pasażerów.
— napisał Onet.
Jak doniósł portal, „pasażer, który próbował go uciszyć, został po dziwnym doniesieniu zatrzymany na lotnisku i przeszukany pod kątem narkotyków i materiałów wybuchowych”.
Zdarzenie na pokładzie „odnotowane”
Portal, jak zaznaczył, potwierdził w Polskich Liniach Lotniczych LOT, że „11 marca br. w czasie rejsu LO440 z Malagi do Warszawy odnotowały zdarzenie na pokładzie”. Linie zastrzegły jednak, że „nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących przebiegu sytuacji, ani osób, których mogła ona dotyczyć”.
Jak jednak czytamy w artykule na stronie portalu, powołującego się na nieoficjalne informacje, lot miał był „bardzo intensywny”, a „załoga miała co robić”, ponieważ prezes, zdaniem informatorów Onetu, „był bardzo głośny i żona nie była w stanie go uspokoić”.
SC/Onet.pl
