„Fragment rakiety najprawdopodobniej użytej do zwalczania rosyjskich dronów we wrześniu ub. roku znaleziono w miejscowości Jarosławiec na Lubelszczyźnie” - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracuje już ekipa dochodzeniowo-śledcza.
Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował, że na terenie sadu w Jarosławcu odnaleziono „niewielki fragment rakiety najprawdopodobniej użytej przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września 2025 r.”.
Teren miejsca znalezienia został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego
— zaznaczono w komunikacie.
Znalezisko
Rzecznik prasowy Oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula potwierdził PAP, że fragment prawdopodobnie rakiety został znaleziony został w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim przez osobę prywatną podczas prac w sadzie.
Obecnie na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza. Na miejsce udał się także prokurator wojskowy
— dodał Stanula.
To nie pierwsza taka sytuacja
W marcu w miejscowości Krzywowierzba w gm. Wyryki (Lubelskie) jeden z mieszkańców odnalazł metalowe szczątki niezidentyfikowanego obiektu i zawiadomił policję. Jak informowała wtedy ŻW, to prawdopodobnie szczątki sojuszniczej rakiety, użytej do zestrzelenia drona we wrześniu ub.r.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ten sam wydział prowadzi postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ub. r.
Rosyjskie drony
W nocy z 9 na 10 września ub.r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) został zniszczony dach domu mieszkalnego (przez rakietę z polskiego myślwica) i uszkodzony samochód osobowy.
Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
Adrian Siwek/PAP
