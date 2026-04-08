Płonie hala hurtowni spożywczej w miejscowości Łomna. Na miejscu z pożarem walczy 21 zastępów straży pożarnej. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nikt nie został poszkodowany.
Kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przekazał, że strażacy na miejscu byli po godzinie 14.00.
W tej chwili w akcji uczestniczy 21 zastępów straży pożarnej z powiatu nowodworskiego, warszawskiego zachodniego i z warszawskiej komendy miejskiej. Sytuacja nie jest jeszcze do końca opanowana, ale zbliżamy się do tego
— dodał.
Zaznaczył, że w wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany, a działania na miejscu potrwają jeszcze trochę.
Adrian Siwek/PAP
