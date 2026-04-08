Wstrząsające odkrycie w powiecie przemyskim. W jednym ze śmietników znaleziono… martwe nienarodzone dziecko. O sprawie poinformowało Radio Eska.
Prokuratura poinformowała Radio Eska, iż pozyskała od policji informację, że prowadzi ona wstępne czynności w sprawie „podejrzenia spowodowania śmierci dziecka”.
Wiemy na tym etapie, że zostały ujawnione zwłoki płodu w miejscu, w okolicach miejsca zamieszkania młodej kobiety. Te czynności są na wstępnym etapie
— poinformowała w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
Dopiero przeprowadzenie dalszych czynności sprawy pozwoli na potwierdzenie okoliczności — w tym związanych z tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem
— dodała.
tkwl/Radio Eska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757538-wstrzasajace-na-smietniku-znaleziono-martwe-dziecko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.