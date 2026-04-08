Wstrząsające! Na śmietniku w powiecie przemyskim znaleziono martwe nienarodzone dziecko. Znamy pierwsze ustalenia prokuratury

autor: Fratria
Wstrząsające odkrycie w powiecie przemyskim. W jednym ze śmietników znaleziono… martwe nienarodzone dziecko. O sprawie poinformowało Radio Eska.

Prokuratura poinformowała Radio Eska, iż pozyskała od policji informację, że prowadzi ona wstępne czynności w sprawie „podejrzenia spowodowania śmierci dziecka”.

Wiemy na tym etapie, że zostały ujawnione zwłoki płodu w miejscu, w okolicach miejsca zamieszkania młodej kobiety. Te czynności są na wstępnym etapie

— poinformowała w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Dopiero przeprowadzenie dalszych czynności sprawy pozwoli na potwierdzenie okoliczności — w tym związanych z tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem

— dodała.

tkwl/Radio Eska

