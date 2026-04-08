Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla szesnastu województw oraz przed opadami śniegu dla woj. małopolskiego i podkarpackiego.
Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa, w tym częściowo: woj. lubelskie (północno-zachodnie krańce), podkarpackie i małopolskie (południowe krańce) oraz zachodnio-pomorskie i pomorskie (z wyjątkiem północnych krańców).
Obowiązują one od godz. 22.00 w środę 8 kwietnia do godz. 8.00 w czwartek 9 kwietnia. Prognozowane są przymrozki od około minus 1 st. C do maksymalnie minus 5 st. C przy gruncie.
Ostrzeżenia przed opadami śniegu
Ostrzeżenia przed opadami śniegu wydane dla południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego obowiązują od godz. 18.00 w środę do godz. 14.00 w czwartek.
Prognozowane są opady śniegu, na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Miejscami może być ślisko
— ostrzega Instytut.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Adam Stankiewicz/PAP
