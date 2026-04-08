IMGW wydał alerty dla 16 województw! W części kraju ma spaść śnieg. Należy spodziewać się też przymrozków. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

autor: Fratria

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla szesnastu województw oraz przed opadami śniegu dla woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa, w tym częściowo: woj. lubelskie (północno-zachodnie krańce), podkarpackie i małopolskie (południowe krańce) oraz zachodnio-pomorskie i pomorskie (z wyjątkiem północnych krańców).

Obowiązują one od godz. 22.00 w środę 8 kwietnia do godz. 8.00 w czwartek 9 kwietnia. Prognozowane są przymrozki od około minus 1 st. C do maksymalnie minus 5 st. C przy gruncie.

Ostrzeżenia przed opadami śniegu

Ostrzeżenia przed opadami śniegu wydane dla południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego obowiązują od godz. 18.00 w środę do godz. 14.00 w czwartek.

Prognozowane są opady śniegu, na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Miejscami może być ślisko

— ostrzega Instytut.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Adam Stankiewicz/PAP

Najnowsze artykuły

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

