Samolot PLL LOT lecący z Warszawy do Stambułu, który został uderzony piorunem i wrócił na warszawskie lotnisko, przechodzi inspekcję techniczną - poinformował rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. Maszyna wróci do eksploatacji najpóźniej w ciągu jednego dnia.
Samolot realizujący rejs nr LO103 z Warszawy do Stambułu po starcie został uderzony piorunem. Kapitan podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie
— powiedział PAP Moczulski.
Inspekcja techniczna maszyny
Dodał, że maszyna nie została uszkodzona, ale mimo tego przechodzi standardową inspekcję techniczną. Przewidywany czas jej trwania wynosi od dwóch do trzech godzin.
Wszystkie niezbędne czynności zostaną przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów, tak aby samolot mógł bezpiecznie wrócić do eksploatacji najpóźniej w ciągu jednego dnia
— dodał rzecznik PLL LOT.
Zapewnił, że pasażerowie kontynuują podróż do Stambułu na pokładzie innego samolotu.
Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.
Adam Stankiewicz/PAP
