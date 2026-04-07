Według ustaleń portalu Onet.pl pracowni ochrony budynku Ministerstwa Finansów popełnił samobójstwo, strzelając z broni służbowej.
Do tragicznego zdarzenia doszło w Poniedziałek Wielkanocny na terenie budynku Ministerstwa Finansów.
Z ustaleń portalu Onet.pl wynika, że zespół ratownictwa medycznego oraz policja zostały wezwane do mężczyzny, który nie dawał oznak życia.
Po przyjeździe służb ustalono, że pracownik ochrony obiektu nie żyje.
Według wstępnych informacji miał on popełnić samobójstwo przy pomocy broni służbowej.
Dokładne przyczyny tragedii są wyjaśniane. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza.
Adrian Siwek/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757445-tragedia-w-ministerstwie-finansow-samobojstwo-ochroniarza
