Tuż przed północą w nocy z soboty na niedzielę policja zatrzymała na moście im. Piłsudskiego w Toruniu czarnoskórego mężczyznę, który nago paradował po jezdni. Według relacji świadków, miał on iść za przerażoną kobietą, która schroniła się do przejeżdżającej właśnie taksówki. „Policjanci, którzy dotarli na miejsce zatrzymali opisywanego mężczyznę” - poinformowała w komunikacie Komenda Miejskiej Policji w Toruniu. Mężczyzna, którym okazał się być 25-letni student z Zimbabwe zostanie „doprowadzony do placówki Straży Granicznej z wnioskiem Policji o deportacje”.
Przekraczający Wisłę toruńskim mostem przechodnie przeżyli szok, kiedy tuż przed północą, zobaczyli nagiego czarnoskórego mężczyznę, który szedł jezdnią.
Tę noc Zosia zapamięta na długo. Kobieta wracała samochodem od swoich rodziców (…) Zjeżdżając z mostu (…) zobaczyła potrąconego kota (…) zdecydowała, że nie może go tam zostawić, więc zatrzymała auto, włączyła światła awaryjne i podeszła do kotka, żeby przełożyć go na trawnik. W pewnym momencie podniosła wzrok i zobaczyła mężczyznę o ciemnej karnacji, który szedł w jej stronę. Zbliżał się środkiem ulicy, pewnym krokiem i był kompletnie nagi
— czytamy na stronie lepszytorunlepszapolska.pl. Zdarzenie zostało zarejestrowane, a nagranie pojawiło się w sieci.
NAGI MĘŻCZYZNA NA MOŚCIE W TORUNIU ZATRZYMANY. Jeden z obserwujących przesłał mi materiał na którym widać aresztowanie „ciemnoskórego”. Policja zadziałała błyskawicznie
— napisał na X Przemysław Binkowski prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Konfederacji, który dołączył do wpis film.
Wniosek o deportację
Toruńska policja wydała komunikat w tej sprawie podkreslając, że będzie wnioskować o deportację mężczyzny.
W sobotę (04.04.26) o godz. 23:51 policjanci z Torunia otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który widział jak w okolicy mostu im. gen. J. Piłsudskiego chodzi nagi, czarnoskóry mężczyzna. Policjanci, którzy dotarli na miejsce zatrzymali opisywanego mężczyznę, a następnie przewieźli do jednostki Policji
— czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, który został zamieszczony w mediach społecznościowych w kilku wpisach.
Ze względu na jego zachowanie na miejsce wezwano karetkę, której załoga zdecydowała, aby przewieść zatrzymanego do specjalistycznej palcówki zdrowia. Mężczyzną okazał się, przebywający w Polsce, 25-letni student z Zimbabwe. Jutro 25-latek zostanie doprowadzony do placówki Straży Granicznej z wnioskiem Policji o deportacje. Aktualnie mężczyzna przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
— brzmią wyjaśnienia policji.
Toruńska policja nie potwierdziła jeszcze nagi czarnoskóry mężczyzna szedł za kobietą, która miała ukryć się w taksówce.
