Interwencja policji i agresywny 71-latek. Zmarł niedługo później. "Eskalacja agresji nastąpiła niemal natychmiast"

Na zdjęciu włączona policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria
Niedługo po interwencji policji doszło do śmierci 71-latka z podwrocławskiej Leśnicy. Policję wezwała żona 71-latka, ponieważ był on agresywny i demolował mieszkanie. Wstępne ustalenie wykazały, że interwencję przeprowadzono prawidłowo – podała policja. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Do zdarzenia doszło dziś rano na jednej z posesji w podwrocławskiej Leśnicy.

Żona 71-letniego mężczyzny wezwała policję po tym, jak jej mąż odmówił przyjęcia leków, które powinien brać i zaczął demolować mieszkanie. W momencie przejazdu policji na miejsc, mężczyzna był na podwórku przed budynkiem.

Był spokojny do czasu, aż dowiedział się, że wezwane zostało pogotowie (…) Eskalacja agresji nastąpiła niemal natychmiast i mężczyzna zaczął szarpać policjantów za mundur, a także stawiać czynny oraz bierny opór. Funkcjonariusze byli zmuszeni do użycia najlżejszego środka przymusu bezpośredniego, jakim jest siła fizyczna. To jednak nie przyniosło pożądanego efektu i przewrócili się na ziemię

— napisała wrocławska policja w oświadczeniu.

Doszło do zatrzymania akcji serca”

Mężczyzna nadal był agresywny, więc policjanci użyli gazu, a następnie założyli 71-latkowi kajdanki.

Mężczyzna trochę się uspokoił i leżał chwilę w oczekiwaniu na przyjazd pogotowia. Zaczął rozmawiać z policjantami i sytuacja wydawała się opanowana, jednak po około 10 minutach zaczął słabnąć i doszło do zatrzymania akcji serca

— czytamy w oświadczeniu policji.

Policja podał, że funkcjonariusze prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia. 71-latek zmarł w szpitalu.

Decyzją prokuratury zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego.

Na miejscu zgodnie z procedurami i przepisami czynności wykonały policyjne komórki kontrolne, które kontynuować będą je dalej niezależnie od czynności prokuratorskich. Wstępnie wykonane ustalenia nie wskazują na to, alby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie prowadzonych działań

— podała wrocławska policja.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Wojciech Jabłoński powiedział PAP, że policjanci z patrolu, który interweniował nie byli wyposażenie w kamery nasobne mogąc zarejestrować przebieg zdarzenia.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

