Zerwane linie, uszkodzone dachy, powalone drzewa, wiele interwencji. Straż Pożarna walczy ze skutkami niebezpiecznej pogody

Interwencja strażaków w gminie Ćmielów. Powód - uszkodzone po porywistym wietrze drzewa / autor: Fb/Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie
Tylko dziś, w samym województwie świętorzyskim doszło do ponad sześćdziesięciu interwencji straży pożarnej. Służby musiały wyjeżdżać do wezwań związanych z porywistym wiatrem - uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne czy powalone drzewa.

Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajura, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, między godziną 8 a 11.30 w regionie odnotowano łącznie 61 zdarzeń, w kilku powiatach.

W miejscowości Jeżów uszkodzona została więźba dachowa na budynku gospodarczym. Do zniszczeń doszło także w Starachowicach przy ulicy Kolejowej. Tam podmuchy uszkodziły około 15 metrów kwadratowych poszycia dachu dworca PKP. Z kolei w Kielcach, przy ulicy Orzeszkowej wiatr zerwał obróbkę blacharską na budynku wielorodzinnym.

Straż pożarna walczy w terenie

W miejscowości Dziewięczyce w powiecie pińczowskim doszło do zerwania linii energetycznej. W Kamiennej Woli (pow. konecki) dwie osoby zostały uwięzione w windzie w budynku Domu Pomocy Społecznej. W miejscowości Stąporków służby zapewniły zasilanie dla koncentratora tlenu. W zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew. Ratownicy usuwali 45 wiatrołomów w różnych częściach województwa.

Dla ośmiu powiatów regionu: kieleckiego i miast Kielce, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, koneckiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 85 km/h. Zagrożenie utrzyma się do godzin wieczornych.

Adam Bąkowski/PAP/Fb

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

