Uwaga na silny wiatr! IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia. "Dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne"

Na zdjęciu w tle wiosenna burza w Działoszynie (pow. pajęczański) / autor: PAP/Krzysztof Ćwik
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h. W innym komunikacie czytamy, że „dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza w północnej części kraju”.

Silne wiatry!

W północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.

W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h.

Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21.

Co oznaczają?

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Niekorzystny biomet

IMGW jednocześnie zwraca uwagę, że „Polska będzie dziś w obszarze przejściowym miedzy wyżem z centrum w rejonie Beneluksu a niżem z ośrodkiem nad Skandynawią, w strefie dużego gradientu barycznego”, a przez to „dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza w północnej części kraju”.

Adwekcja chłodniejszej masy powietrza i wzrost ciśnienia atmosferycznego sprawi, że w całym kraju istotnie zwiększy się wagowa zawartość tlenu w powietrzu. W połączeniu z porywami wiatru wpływać to będzie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co u wielu osób mogą występować trudności z koncentracją uwagi. U meteoropatów możliwe nasilone bóle. Istotny wpływ na nastrój będą miały zmiany dopływu promieniowania słonecznego, na południowym wschodzie zachmurzenie będzie większe niż poprzedniego dnia, na północnym zachodzie mniejsze. W końcu dnia w południowo zachodniej części Polski, na skutek osłabnięcia wiatru, można oczekiwać pojawienia się obojętnej biotropii pogody

— czytamy w komunikacie.

Adam Kacprzak/PAP/X

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

