Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h. W innym komunikacie czytamy, że „dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza w północnej części kraju”.
Silne wiatry!
W północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.
W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h.
Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21.
Co oznaczają?
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Niekorzystny biomet
IMGW jednocześnie zwraca uwagę, że „Polska będzie dziś w obszarze przejściowym miedzy wyżem z centrum w rejonie Beneluksu a niżem z ośrodkiem nad Skandynawią, w strefie dużego gradientu barycznego”, a przez to „dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza w północnej części kraju”.
Adwekcja chłodniejszej masy powietrza i wzrost ciśnienia atmosferycznego sprawi, że w całym kraju istotnie zwiększy się wagowa zawartość tlenu w powietrzu. W połączeniu z porywami wiatru wpływać to będzie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co u wielu osób mogą występować trudności z koncentracją uwagi. U meteoropatów możliwe nasilone bóle. Istotny wpływ na nastrój będą miały zmiany dopływu promieniowania słonecznego, na południowym wschodzie zachmurzenie będzie większe niż poprzedniego dnia, na północnym zachodzie mniejsze. W końcu dnia w południowo zachodniej części Polski, na skutek osłabnięcia wiatru, można oczekiwać pojawienia się obojętnej biotropii pogody
— czytamy w komunikacie.
Czytaj także
- Termometry pokażą nawet 21 st. C. Potem nagła zmiana. Meteorolodzy pokazali najnowsze prognozy na Poniedziałek Wielkanocny!
- Taka pogoda czeka nas w Święta Wielkanocne. Są nowe prognozy IMGW. Nastąpi znacząca zmiana, niewykluczone także burze!
- Chłodny front atmosferyczny przetacza się nad Polską. IMGW wydał nowe ostrzeżenia! SPRAWDŹ szczegółową animację opadów
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757345-uwaga-na-silny-wiatr-imgw-wydal-ostrzezenia-i-i-ii-stopnia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.