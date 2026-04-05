Wielkanoc przyniesie nie tylko świąteczną atmosferę, lecz także dynamiczny pogodowy zwrot akcji – nad Polskę po dość ciepłych dniach, jak na tę porę roku, wkroczy silny wiatr, przelotne opady deszczu i lokalne burze. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami w niemal całym kraju.
W niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, pogodnie na południu oraz południowym wschodzie. Możliwe przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a także słabe burze. Na Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz Ziemi Łódzkiej suma opadów wyniesie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, około 18 st. C w centrum, do 21 st. C na południu kraju. Najchłodniej na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą od 12 do 15 st. C. Wiatr silny, porywisty, o prędkości do 75 km/h nad samym morzem.
Najbliższej nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie. Temperatura wyniesie od 2 st. C na północy, około 5 st. C, do 10 st. C na południowym wschodzie. Wiatr dalej silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h, a nad samym morzem nawet od 80 km/h.
Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny
Lany poniedziałek przeważnie z zachmurzeniem dużym, z rozpogodzeniami na Pomorzu oraz zachodnich krańcach Polski. Prognozowane są przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, słabe burze, a na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 7 st. C na północnym wschodzie i nad morzem, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C na południu i zachodzie. W dalszym ciągu wiatr porywisty o prędkości do 85 km/h na Wybrzeżu. Wysoko w Tatrach porywy do 95 km/h, tam możliwe również zawieje i zamiecie śnieżne.
W nocy w wysokich partiach Tatr możliwe opady śniegu, na Podhalu deszczu ze śniegiem. W górach porywy wiatru sięgną 100 km/h. Zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i na południu kraju, natomiast na północnym wschodzie cały czas opady deszczu, krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Temperatura przyjmie wartości od 1 do 4 st. C, w górach od minus 3 do 0 st. C. W górach porywy wiatru do 90 km/h, na pozostałym obszarze kraju wiatr umiarkowany i porywisty, z maksymalną prędkością do 65 km/h, nad morzem do 85 km/h.
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Alerty obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim, oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.
Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie będzie obowiązywać do niedzielnego wieczora, natomiast na przeważającym obszarze alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 21. Tego dnia na Wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km/h.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
