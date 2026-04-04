Kierowca BMW, które w piątek uderzyło w autobus miejski w Markach (woj. mazowieckie), został objęty dozorem policji - poinformował dzisiaj PAP Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji . W szpitalu przebywa pięć z ośmiu osób poszkodowanych w wypadku, w tym jedna w stanie ciężkim - dodał.
Sobótka powiedział PAP, że mężczyzna - kierowca BMW, został w związku z wypadkiem zatrzymany, a po przesłuchaniu, został w sobotę zwolniony i objęty policyjnym dozorem. Poinformował, że obaj kierowcy: BMW oraz autobusu byli trzeźwi.
Zaznaczył, że w szpitalu wciąż przebywa pięć z ośmiu poszkodowanych w wypadku osób, w tym jedna w stanie ciężkim.
Trzy osoby opuściły szpital
— powiedział Sobótka.
Policja informację o wypadku otrzymała w piątek o godz. 16.30. Po uderzeniu BMW, autobus przewrócił się na bok.
kk/PAP
