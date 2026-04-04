IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami. Ostrzeżenia będą obowiązywały kolejno na północy, północnym wschodzie i południu kraju i potrwają najpóźniej do poniedziałkowego wieczoru. Ponadto dzisiejszy dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a w wielu miejscach także słabe, przelotne opady deszczu. W najwyższych partiach Tatr możliwy będzie również deszcz ze śniegiem i śnieg.
Instytut wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju. W części woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, czyli na obszarach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Alerty te będą obowiązywać do soboty, do godz. 19.
Uwaga na przymrozki!
Natomiast w północno-wschodniej części Polski od soboty, od godz. 21 do niedzieli do godz. 7 będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Obejmą one obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części woj.: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.
IMGW prognozuje na tych terenach spadek temperatury powietrza lokalnie do około minus 1 st. C, a przy gruncie do minus 3 st. C.
Na południowym krańcu woj. małopolskiego do poniedziałku, 6 kwietnia do godz. 18 obowiązuje również ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Prognozuje się na tym terenie wzrost temperatury powietrza, która spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, temperatura maksymalna zarówno w sobotę jak i niedzielę - od 11 st. C do 15 st. C, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 st. C. Prognozuje się również do 5 mm sumy opadów deszczu oraz wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, tylko w poniedziałek do 30 km/h i wtedy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.
Chłodny front atmosferyczny
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna, rejon Wysp Brytyjskich i południowy wschód kontynentu są w zasięgu niżów znad Szwecji, Irlandii i Turcji, nad pozostałą częścią Europy dominuje rozległy układ wyżowy z centrami nad Francją i Balearami. Polska znajduje się w zasięgu zatoki związanej z niżem znad Szwecji, z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Jesteśmy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.
W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach słabe, przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 11 st. C do 16 st. C, na północy kraju chłodniej: od 7 st. C do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 60 km/h; nad morzem wiatr dość silny i silny do 45 km/h i w porywach do 75 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h.
Możliwe są mgły
W nocy na północy i zachodzie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na południu i południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj początkowo miejscami słabe, przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od minus 2 st. C, 0 st. C na północy i północnym wschodzie, do 1 st. C, 3 st. C na zachodzie, wybrzeżu i w centrum i 4 st. C, 5 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na północy i wschodzie także umiarkowany, początkowo na wybrzeżu w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, na zachodzie południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 80 km/h.
Pogoda na jutro
W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia od północnego-zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie, około 18 st. C w centrum do 21 st. C, 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h; nad morzem wiatr dość silny i silny, do 45 km/h i w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.
Animacja opadów deszczu
Instytut pokazał również specjalną animację, która przedstawia prognozę opadów deszczu na najbliższe 8 godzin.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
