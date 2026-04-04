Prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża w warszawskiej parafii Św. Maksymiliana Kolbego było zaprószenie ognia od zniczy - poinformował PAP asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Podkreślił, że na ten moment policja wyklucza udział osób trzecich.
Z ustaleń, które obecnie mamy, wynika, że do pożaru mogło dojść wskutek palących się pod krzyżem zniczy
— powiedział Sobótka PAP.
Podkreślił, że w obrębie krzyża znajdowała się bardzo dużo zniczy, ponieważ 2 kwietnia obchodzona była rocznica śmierci papieża Jana Pawła II.
I to jest prawdopodobieństwo największe, że do tego doszło poprzez zaprószenie ognia. Natomiast będziemy oczywiście ustalać, czy nie brały w tym udziału osoby trzecie, natomiast na ten moment to wykluczamy
— dodał.
Warto zaznaczyć, ze z informacji policji tak naprawdę nie wynika zatem zupełnie, jaka jest prawdziwa przyczyna zapalenia się krzyża. Podano po prostu najprostszą hipotezę, związaną ze staniem przy tym krzyżu zniczy, tak jak to się dzieje w przypadku wielu innych krzyży w Polsce.
Spłonięcie krzyża papieskiego
Wczoraj na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej. Krzyż stanął przed parafią po poświęceniu kościoła w 1999 roku. Jest to metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą.
Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Andrzej Krzesiński zapewnił, że „krzyż zostanie odbudowany”. Archidiecezja Warszawska podkreśliła z kolei, że „pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego”.
tkwl/PAP
