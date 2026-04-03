Rzecznik prasowy KW Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka poinformowała, że mundurowi poszukują właściciela drona, który znaleziono dziś w lesie koło Strzelców Opolskich. Według wstępnych ustaleń, urządzenie miało przeznaczenie cywilne.
Drona znalazł mężczyzna spacerujący dziś po lesie w powiecie Strzelce Opolskie. O swoi znalezisku powiadomił policję, która zabezpieczyła teren przed dostępem osób postronnych.
Na podstawie wstępnych ustaleń możemy powiedzieć, że nie jest to dron używany do celów ewidentnie militarnych, chociaż nie jest to też zabawka. Zgodnie z procedurami obecnie prowadzimy działania mające na celu ustalenie właściciela urządzenia
— powiedziała kom. Żyłka w rozmowie z PAP.
Jak informuje na opolska policja, w działaniach zaangażowani są funkcjonariusze policji ze Strzelec Opolskich i KW Policji w Opolu, strażacy oraz członkowie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757208-tajemniczy-dron-na-odludziu-policja-szuka-wlasciciela
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.