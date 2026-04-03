Tajemniczy dron na odludziu. Policja szuka właściciela. W akcję zaangażowano jednostkę kontrterrorystyczną

Na zdjęciu dron podczas lotu / autor: Fratria
Rzecznik prasowy KW Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka poinformowała, że mundurowi poszukują właściciela drona, który znaleziono dziś w lesie koło Strzelców Opolskich. Według wstępnych ustaleń, urządzenie miało przeznaczenie cywilne.

Drona znalazł mężczyzna spacerujący dziś po lesie w powiecie Strzelce Opolskie. O swoi znalezisku powiadomił policję, która zabezpieczyła teren przed dostępem osób postronnych.

Na podstawie wstępnych ustaleń możemy powiedzieć, że nie jest to dron używany do celów ewidentnie militarnych, chociaż nie jest to też zabawka. Zgodnie z procedurami obecnie prowadzimy działania mające na celu ustalenie właściciela urządzenia

— powiedziała kom. Żyłka w rozmowie z PAP.

Jak informuje na opolska policja, w działaniach zaangażowani są funkcjonariusze policji ze Strzelec Opolskich i KW Policji w Opolu, strażacy oraz członkowie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic.

xyz/PAP

