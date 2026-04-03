Pięciu turystów ewakuowanych przez TOPR ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe!

Turyści ewakuowani przez TOPR / autor: PAP/Daniel Pawluk
Pięciu turystów, którzy z powodu bardzo trudnych warunków od wtorku nie mogli bezpiecznie opuścić schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, zostało w piątek ewakuowanych śmigłowcem do Zakopanego” – poinformował dyżurny ratownik TOPR.

W Tatrach obowiązuje czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego, a lawiny schodzą samoczynnie.

Jak przekazali ratownicy, turyści utknęli w najwyżej położonym w polskich Tatrach schronisku, bo zejście w doliny było zbyt niebezpieczne. Ewakuację przeprowadzono z użyciem śmigłowca. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego.

Poważna sytuacja

Sytuacja lawinowa w Tatrach pozostaje bardzo poważna. Piątkowa poprawa pogody i wzrost temperatury spowodowały szybkie przekształcanie pokrywy śnieżnej – śnieg stał się ciężki i mokry, co sprzyja samoczynnemu schodzeniu lawin. Ratownicy TOPR obserwowali liczne lawiny – małe, średnie i duże – w różnych rejonach Tatr. Duża lawina zeszła m.in. w rejonie Morskiego Oka z Wołowego Żlebu w kierunku Czarnego Stawu pod Rysami.

TOPR podkreślił, że warunki absolutnie nie sprzyjają aktywności górskiej. Służby apelują o zaniechanie wyjść w wyższe partie gór, w szczególności powyżej schronisk oraz górnej granicy lasu. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza duże prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia licznych lawin mogących sięgać dna dolin. Ratownicy apelują o rozwagę i śledzenie komunikatów lawinowych oraz turystycznych.

Zamknięte szlaki

Szlaki turystyczne w Tatrach były zamknięte od wtorkowego popołudnia z powodu wysokiego zagrożenia lawinowego oraz łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi. W piątek zostały ponownie otwarte, jednak TOPR apeluje o znaczne ograniczenie wycieczek i unikanie wychodzenia w wyższe partie gór.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

