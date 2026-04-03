Alert pogodowy dla kilkunastu województw! IMGW publikuje nowe mapy pogodowe i szczegółowy opis sytuacji

autor: Pixabay/Natalia_Kollegova/IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla dwunastu województw. Nocą temperatura przy gruncie wyniesie do minus 6 st. C.

Alerty dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

IMGW informuje, że w tych województwach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 2 st. C, lokalnie do minus 4 st. C, a przy gruncie maksymalnie do około minus 6 st. C.

Od kiedy obowiązują alerty?

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 23.00 w piątek i potrwają najpóźniej do godz. 8.00 w sobotę, 4 kwietnia.

Aktualny pozostaje także alert I stopnia przed roztopami dla powiatu tatrzańskiego. W związku ze wzrostem temperatury powietrza, powodującej odwilż i topnienie śniegu, ostrzeżenie obowiązuje tam do godz. 18.00 w poniedziałek 6 kwietnia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

