W wieku 76 lat odszedł Wojciech Morawski - legendarny perkusista. Był znany z gry w takich grupach jak Breakout czy Perfect

autor: Fratria/FB/Zbigniew Hołdys
Legenda polskiego rocka, perkusista Wojciech Morawski - znany z gry w takich grupach jak Breakout, Perfect czy formacji Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys - zmarł dziś w wieku 76 lat. Wiadomość o śmierci muzyka przekazał Zbigniew Hołdys.

Dziś o 7 rano Wojtek nas opuścił

— napisał Zbigniew Hołdys na swoim profilu na platformie Facebook, informując o śmierci Morawskiego.

Wspólnie nagrywali płyty, stanowiące dziś kanon polskiej muzyki rockowej, jak „Świnie” (1985) formacji Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys czy „I Ching” (1982) grupy, którą tworzyli także m.in. Andrzej Urny, Wojciech Waglewski, Andrzej Nowak, Jerzy Kawalec, Tadeusz Trzciński, Martyna Jakubowicz i Paweł Markowski. W 1977 r. Hołdys i Morawski (a także basista Zdzisław Zawadzki) zakładali Perfect (wówczas występujący pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band; w 1980 r. miejsce perkusisty w zespole zajął Piotr Szkudelski).

Perkusista zagrał także na solowym albumie Zbigniewa Hołdysa, wydanego w 2000 r. pod tytułem „Hołdys.com”. Wystąpił także na albumach Jana Borysewicza, grupy Breakout, Porter Band, Krystyny Prońko, Ryszarda Sygitowicza, Maryli Rodowicz czy Voo Voo.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

