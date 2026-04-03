Dowództwo Operacyjne RZ: Polskie myśliwce poderwane. Systemy rozpoznania w stanie najwyższej gotowości

Polskie myśliwce (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej; poderwane zostały dyżurne myśliwce, działania mają charakter prewencyjny - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości”

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Decyzja ma związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

Rosja odpaliła na Ukrainę pociski manewrujące i bezzałogowce

Rosyjskie wojska rozpoczęły dziś rano duży atak lotniczy na Ukrainę, wykorzystując m.in. pociski manewrujące i bezzałogowce – poinformowała agencja Reutera, powołując się na służby prasowe ukraińskiej armii. Zgodnie z komunikatem Sił Powietrznych Ukrainy, w przestrzeni powietrznej Ukrainy znajduje się duża liczba bezzałogowców uderzeniowych typu Shahed.

Wcześniej kanały monitorujące sytuację na Telegramie poinformowały o aktywności rosyjskich bombowców strategicznych (co najmniej trzech Tu-95 i dwóch Tu-160), jak również o odpaleniu pocisków manewrujących, które około godz. 9.30 czasu polskiego znalazły się w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

SC/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

