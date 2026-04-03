Poranny dramat na torach w Łodzi. Wykolejenie doprowadziło do zderzenia tramwajów. Dwie osoby trafiły do szpitala

Miejsce wykolejenia tramwaju w centrum Łodzi / autor: PAP/Zubrzycki Marian
Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wykolejenia się tramwaju, a następnie uderzenia wagonu w inny tramwaj centrum Łodzi. Ruch tramwajów na ul. Kościuszki przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi asp. Kamila Sowińska, do wykolejenia się jednego z wagonów tramwaju linii 11 doszło na skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Kościuszki w piątek po godz. 7.

Podczas skręcania w prawo z al. Mickiewicza w ul. Kościuszki drugi, tylni wagon tramwaju linii 11 wypadł z szyn i następnie uderzył w jadący z naprzeciwka po drugim torze tramwaj linii 2 

— przekazała.

W wyniku wypadku dwie osoby zostały hospitalizowane. Nie jest znany stan ich obrażeń.

Kierujący tramwajami byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ul. Kościuszki przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 11, 7, 6.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od skrzyżowania ul. Kościuszki i al. Mickiewicza po al. Kościuszki do skrzyżowania ul. Zachodnia i Legionów. Ruch zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

