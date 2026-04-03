Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wykolejenia się tramwaju, a następnie uderzenia wagonu w inny tramwaj centrum Łodzi. Ruch tramwajów na ul. Kościuszki przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi asp. Kamila Sowińska, do wykolejenia się jednego z wagonów tramwaju linii 11 doszło na skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Kościuszki w piątek po godz. 7.
Podczas skręcania w prawo z al. Mickiewicza w ul. Kościuszki drugi, tylni wagon tramwaju linii 11 wypadł z szyn i następnie uderzył w jadący z naprzeciwka po drugim torze tramwaj linii 2
— przekazała.
Dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku wypadku dwie osoby zostały hospitalizowane. Nie jest znany stan ich obrażeń.
Kierujący tramwajami byli trzeźwi.
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ul. Kościuszki przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 11, 7, 6.
Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od skrzyżowania ul. Kościuszki i al. Mickiewicza po al. Kościuszki do skrzyżowania ul. Zachodnia i Legionów. Ruch zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757132-wykolejenie-tramwaju-w-centrum-lodzi-sa-ranni
