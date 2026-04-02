Niebezpieczny incydent w Krakowie z udziałem znanego youtubera. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca. Będzie wydalony z Polski?

  • Kraj
  • opublikowano:
Mężczyzna, który groził youtuberom zatrzymany przez krakowską policję / autor: krakow.policja.gov.p/YT: @ksiazulo
Mężczyzna, który groził youtuberom zatrzymany przez krakowską policję / autor: krakow.policja.gov.p/YT: @ksiazulo

Książulo, popularny youtuber oceniający lokale gastronomiczne, bary, kebaby i jarmarki, zamieścił 26 marca film, na którym widać, jak mężczyzna z nożem grozi grupie osób biorących udział w nagraniu. W poniedziałek 30 marca agresor, który okazał się 31-letnim obywatelem Ukrainy, został zatrzymany. Skierowano wniosek o opuszczenie kraju oraz zastosowano środki zapobiegawcze.

Do niebezpiecznego incydentu z udziałem znanego influencera Książula doszło pod koniec marca przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Jednemu z członków ekipy, z którą youtuber nagrywa - mężczyźnie znanemu jako Bobiczek, ukrywającym się pod groteskową maską wielkiego niemowlęcia, podczas jarmarku wielkanocnego groził przechodzień. Sytuacja została nagrana i ujawniona w filmie opublikowanym na kanale Szymona Nyczke, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Książula.

Groził „Bobiczkowi” nożem

Członek ekipy youtubera został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Osoba, której zachowanie zarejestrowano na nagraniu, w bardzo agresywny sposób domagała się od „Bobiczka” zdjęcia maski. Ten kilkakrotnie odmawiał, aż w pewnym momencie agresor wyciągnął nóż i zaczął grozić członkom ekipy.

"Widząc poruszenie w komentarzach chce poinformować Was, że sprawą zajmuje się policja"

— napisał w zeszłym tygodniu Nyczke w komentarzu pod filmem.

Policja opublikowała komunikat, z którego wynika, że to nie pierwszy przypadek ataku na youtuberów w Krakowie. Z informacji policji wynika jednak, że nie był to ten sam mężczyzna, choć obaj zostali juz zatrzymani.

W poniedziałek policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali 19-latka, który pod koniec lutego br. na Rynku Głównym w Krakowie rozpylił gaz pieprzowy w kierunku grupy influencerów. Jak się okazało, nie był to odosobniony przypadek. Tego samego dnia w godzinach wieczornych funkcjonariusze z tej samej jednostki zatrzymali kolejnego mężczyznę, który na filmie opublikowanym w przestrzeni internetowej w poprzednim tygodniu przez jednego z influencerów w rejonie ul. Grodzkiej miał grozić osobom biorących udział w nagraniu

— czytamy.

Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeanalizowali materiał dowodowy na podstawie którego wytypowali potencjalnego sprawcę. Funkcjonariusze ustalili też adres, pod którym miał on przebywać. Po przybyciu na miejsce. mundurowi w jednym z budynków w rejonie Kazimierza potwierdzili, obecność 31-letniego obywatela Ukrainy będącego w ich zainteresowaniu. Po poinformowali go o powodzie policyjnej interwencji został on zatrzymany, a następnie przewieziony do komisariatu przy ul. Szerokiej, gdzie przeprowadzono dalsze czynności

— podkreślono w komunikacie.

Co grozi 31-latkowi?

Według ustaleń śledczych, zatrzymany Ukrainiec ma na sumieniu również inne przewinienia - m.in. uszkodzenie pojazdu zaparkowanego na jednej z ulic w centrum Krakowa.

31-latek za swoje zachowanie został rozliczony, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo prokuratura zastosowała wobec mężczyzny policyjny dozór. Co więcej na mężczyznę funkcjonariusze nałożyli też mandaty karne na łączną kwotę 9 tysięcy złotych za naruszenie przepisu z kodeksu wykroczeń, który odnosi się do posiadania w miejscu publicznym niebezpiecznego przedmiotu, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Ponadto policjanci skierowali wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej 31-latka do powrotu do swojego kraju

— informuje policja.

krakow.policja.gov.pl/YT/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych