Książulo, popularny youtuber oceniający lokale gastronomiczne, bary, kebaby i jarmarki, zamieścił 26 marca film, na którym widać, jak mężczyzna z nożem grozi grupie osób biorących udział w nagraniu. W poniedziałek 30 marca agresor, który okazał się 31-letnim obywatelem Ukrainy, został zatrzymany. Skierowano wniosek o opuszczenie kraju oraz zastosowano środki zapobiegawcze.
Do niebezpiecznego incydentu z udziałem znanego influencera Książula doszło pod koniec marca przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Jednemu z członków ekipy, z którą youtuber nagrywa - mężczyźnie znanemu jako Bobiczek, ukrywającym się pod groteskową maską wielkiego niemowlęcia, podczas jarmarku wielkanocnego groził przechodzień. Sytuacja została nagrana i ujawniona w filmie opublikowanym na kanale Szymona Nyczke, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Książula.
Groził „Bobiczkowi” nożem
Członek ekipy youtubera został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Osoba, której zachowanie zarejestrowano na nagraniu, w bardzo agresywny sposób domagała się od „Bobiczka” zdjęcia maski. Ten kilkakrotnie odmawiał, aż w pewnym momencie agresor wyciągnął nóż i zaczął grozić członkom ekipy.
Widząc poruszenie w komentarzach chce poinformować Was, że sprawą zajmuje się policja
— napisał w zeszłym tygodniu Nyczke w komentarzu pod filmem.
Policja opublikowała komunikat, z którego wynika, że to nie pierwszy przypadek ataku na youtuberów w Krakowie. Z informacji policji wynika jednak, że nie był to ten sam mężczyzna, choć obaj zostali juz zatrzymani.
W poniedziałek policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali 19-latka, który pod koniec lutego br. na Rynku Głównym w Krakowie rozpylił gaz pieprzowy w kierunku grupy influencerów. Jak się okazało, nie był to odosobniony przypadek. Tego samego dnia w godzinach wieczornych funkcjonariusze z tej samej jednostki zatrzymali kolejnego mężczyznę, który na filmie opublikowanym w przestrzeni internetowej w poprzednim tygodniu przez jednego z influencerów w rejonie ul. Grodzkiej miał grozić osobom biorących udział w nagraniu
— czytamy.
Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeanalizowali materiał dowodowy na podstawie którego wytypowali potencjalnego sprawcę. Funkcjonariusze ustalili też adres, pod którym miał on przebywać. Po przybyciu na miejsce. mundurowi w jednym z budynków w rejonie Kazimierza potwierdzili, obecność 31-letniego obywatela Ukrainy będącego w ich zainteresowaniu. Po poinformowali go o powodzie policyjnej interwencji został on zatrzymany, a następnie przewieziony do komisariatu przy ul. Szerokiej, gdzie przeprowadzono dalsze czynności
— podkreślono w komunikacie.
Co grozi 31-latkowi?
Według ustaleń śledczych, zatrzymany Ukrainiec ma na sumieniu również inne przewinienia - m.in. uszkodzenie pojazdu zaparkowanego na jednej z ulic w centrum Krakowa.
31-latek za swoje zachowanie został rozliczony, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo prokuratura zastosowała wobec mężczyzny policyjny dozór. Co więcej na mężczyznę funkcjonariusze nałożyli też mandaty karne na łączną kwotę 9 tysięcy złotych za naruszenie przepisu z kodeksu wykroczeń, który odnosi się do posiadania w miejscu publicznym niebezpiecznego przedmiotu, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Ponadto policjanci skierowali wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej 31-latka do powrotu do swojego kraju
— informuje policja.
krakow.policja.gov.pl/YT/Joanna Jaszczuk
