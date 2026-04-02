Półtora roku więzienia dla organizatora wyprawy w Alpy orzekł Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Podczas zdobywania Mont Blanc zginęła 40-letnia uczestniczka wyprawy. Prawomocny wyrok, jak podaje rmf24.pl, jest o trzy miesiące wyższy niż zasądzony w pierwszej instancji.
Marsz trudniejszą trasą
Według Sądu Okręgowego w Sosnowcu Zbigniew B., organizator wyprawy na najwyższy szczyt Alp, nieumyślnie doprowadził do śmierci kobiety. Mężczyzna zabrał w góry dużą grupę, bez weryfikacji kondycji ani umiejętności uczestników wyprawy. Nie zwrócił też szczególnej uwagi sprzętu, jakim dysponowali jego podopieczni. Na dodatek wybrał trudniejszą trasę.
Dopuścił do tego, że pani pokrzywdzona na tej trasie szła bez czekana i kasku. Była obciążona bardzo znacznym bagażem. To są te elementy, które narażały panią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
— stwierdził sędzia Andrzej Czaputa, oskarżyciel posiłkowy, cytowany przez RMF FM.
Partner kobiety, która zginęła podczas wyprawy, domagał się wyższej kary, sięgającej trzech lat więzienia.
Sytuacje te są przeżywane przeze mnie wciąż i od nowa. W Polsce sąd wycenia życie ludzkie na rok i sześć miesięcy
— mówił RMF FM.
Obrona wnosiła o uniewinnienie organizatora wyprawy.
Bez raków, kasku i asekuracji
Do wypadku doszło 26 czerwca 2018 roku. Kobieta nie miała zdobywać szczytu Mont Blanc (4810 m n.p.m.), a jedynie dotrzeć do schroniska Tete Rousse (3165 m n.p.m.)
Uczestniczka wyprawy poślizgnęła się lub straciła równowagę i spadła na skały. Mimo prób nie udało się je uratować.
Jak mówił wówczas narzeczony ofiary, kobieta nie miała raków, ani kasku. W rękach trzymała kijki trekkingowe. Gdyby miała czekan, mogłaby próbować hamować i zatrzymać się podczas upadku. Nie była też w żaden sposób asekurowana, mimo że prowadzący grupę Zbigniew B. miał ze sobą linę
— czytamy w rmf24.pl.
SC/rmf24.pl
