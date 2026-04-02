W trzech pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze odnotowano przekroczenia norm radonu. Pomiary zostaną powtórzone w warunkach miarodajnej ekspozycji na promieniotwórczy gaz. Na obszarze, na którym położona jest Jelenia Góra, naturalnie występuje wyższe stężenie radonu.
Przekroczenie norm w dwóch salach
Pomiary stężenia izotopu radonu z wykorzystaniem dozymetrów przekazanych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera były wykonywane w Szkole Podstawowej nr 5 od końca stycznia do początku marca.
W dwóch salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej odnotowano przekroczenie norm
— przekazał w czwartek PAP rzecznik Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.
Sześciokrotne przekroczenie norm
Norma to 300 Bq/metr sześcienny, a w pomieszczeniach odnotowano ponad 2000 Bq/metr sześcienny. Pomiary mają zostać powtórzone, ponieważ zostały przeprowadzone w warunkach nie oddających w sposób miarodajny ekspozycji na promieniotwórczych gaz. Były prowadzone w czasie, w którym uczniów nie było w szkole, a pomieszczenia nie były wietrzone.
Jak podkreślił Ryłko, w szkole podjęto działania, które mają potencjalnie zmniejszyć stężenie radonu w budynku. To m.in. remont piwnicy i nowa posadzka z systemową hydroizolacją odporną na radon. Wprowadzony został też rotacyjny harmonogram korzystania z klas nr 1 i 3, a także sali gimnastycznej oraz harmonogram wietrzenia tych pomieszczeń. Wystąpiono też o opinię do sanepidu w zakresie bezpieczeństwa korzystanie z sal, gdzie odnotowano przekroczenia norm.
Bezbarwny, bezwonnych radioaktywny gaz
„Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, w wydanej dla SP Nr 5 analizie wyników pomiarów stężenia izotopu radonu, poinformował, że: +działania podjęte przez dyrekcję szkoły mają charakter właściwy i są zgodne z zaleceniami mającymi na celu ograniczenie ekspozycji” – przekazał Ryłko.
Jelenie Góra, ale też miejscowości położone w tym regionie, znajdują się na obszarze naturalnego wstępowanie wyższego stężenia radonu. To bezbarwny, bezwonnych radioaktywny gaz. Radon przedostaje się do budynków z gruntu i gromadzi się w niższe kondygnacjach.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/757055-alarm-w-szkole-przekroczone-normy-radonu-w-jeleniej-gorze
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.