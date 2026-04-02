Promieniotwórczy radon wykryto w szkole podstawowej w Jeleniej Górze! Ponad sześciokrotne przekroczenie norm

  • Kraj
  • opublikowano:
Jelenia Góra / autor: Fratria
Jelenia Góra / autor: Fratria

W trzech pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze odnotowano przekroczenia norm radonu. Pomiary zostaną powtórzone w warunkach miarodajnej ekspozycji na promieniotwórczy gaz. Na obszarze, na którym położona jest Jelenia Góra, naturalnie występuje wyższe stężenie radonu.

Przekroczenie norm w dwóch salach

Pomiary stężenia izotopu radonu z wykorzystaniem dozymetrów przekazanych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera były wykonywane w Szkole Podstawowej nr 5 od końca stycznia do początku marca.

W dwóch salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej odnotowano przekroczenie norm

— przekazał w czwartek PAP rzecznik Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.

Sześciokrotne przekroczenie norm

Norma to 300 Bq/metr sześcienny, a w pomieszczeniach odnotowano ponad 2000 Bq/metr sześcienny. Pomiary mają zostać powtórzone, ponieważ zostały przeprowadzone w warunkach nie oddających w sposób miarodajny ekspozycji na promieniotwórczych gaz. Były prowadzone w czasie, w którym uczniów nie było w szkole, a pomieszczenia nie były wietrzone.

Jak podkreślił Ryłko, w szkole podjęto działania, które mają potencjalnie zmniejszyć stężenie radonu w budynku. To m.in. remont piwnicy i nowa posadzka z systemową hydroizolacją odporną na radon. Wprowadzony został też rotacyjny harmonogram korzystania z klas nr 1 i 3, a także sali gimnastycznej oraz harmonogram wietrzenia tych pomieszczeń. Wystąpiono też o opinię do sanepidu w zakresie bezpieczeństwa korzystanie z sal, gdzie odnotowano przekroczenia norm.

Bezbarwny, bezwonnych radioaktywny gaz

„Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, w wydanej dla SP Nr 5 analizie wyników pomiarów stężenia izotopu radonu, poinformował, że: +działania podjęte przez dyrekcję szkoły mają charakter właściwy i są zgodne z zaleceniami mającymi na celu ograniczenie ekspozycji” – przekazał Ryłko.

Jelenie Góra, ale też miejscowości położone w tym regionie, znajdują się na obszarze naturalnego wstępowanie wyższego stężenia radonu. To bezbarwny, bezwonnych radioaktywny gaz. Radon przedostaje się do budynków z gruntu i gromadzi się w niższe kondygnacjach.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych